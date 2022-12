L'Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha examinat la situació sanitària actual i en la segona part de la seva anàlisi acabada de publicar sobre les prestacions i el funcionament del sistema sanitari conclou que Madrid és la comunitat autònoma "més enfortida" en aquest àmbit en comparació amb el conjunt d'Espanya, gairebé tres anys després que comencés la pandèmia de covid.

"Durant la pandèmia va quedar palès que els professionals de la salut a Espanya estaven preparats -i continuen estant-ho- per respondre de forma àgil i eficaç a una crisi sanitària mundial; que tenim -o, més aviat, teníem- un sistema de salut robust i sòlid a nivell estatal, i que, sens dubte, la col·laboració publicoprivada va funcionar -i funciona- per donar sortida a una situació de col·lapse sense precedents, però el tensionament a què es va veure sotmès el Sistema Nacional de Salut (SNS) segueix avui pagant les conseqüències de la covid-19, que va posar a prova no només la sanitat del nostre país i les diferents comunitats autònomes, sinó la del món sencer», assegura.

La primera part de la seva anàlisi feia referència al fet que "el caos produït les últimes setmanes ha evidenciat que hi ha un problema sanitari a nivell estructural al conjunt d'Espanya, i no a comunitats autònomes concretes", i aquesta segona entrega "es focalitza en analitzar la situació en què es troba Madrid (més sanitaris, més pressupost, millors infraestructures) com a comunitat més enfortida des del punt de vista sanitari en comparació amb Espanya en conjunt”.

“Si bé la sanitat és competència autonòmica, això no significa que el Govern s'hagi de desentendre dels problemes estructurals que afecten el sistema sanitari en conjunt. És cert que la innovació i la investigació són essencials per al seu funcionament correcte, però l'ànima del sistema són els professionals sanitaris, des del col·lectiu mèdic fins a l'infermer, passant pel farmacèutic o les societats científiques, per esmentar-ne alguns, sense oblidar que els gestors donataris, que generalment no veuen el pacient, constitueixen un cos d'excel·lència i motivat. Tots ells depenen de l'Estat, per això una de les principals raons per les quals el nostre país està en fallida és per les condicions sota les quals treballen aquests professionals, amb jornades il·limitades,

“Se sol dir que la vocació és essencial per dedicar-se a l'àmbit sanitari i és cert. Però la vocació, avui, ja no ho aguanta tot. Es tracta de persones amb vida personal per a les quals conciliar, treballar amb recursos o tenir un sou digne és tan rellevant com per a qualsevol altre camp d'activitat”, afegeix.

El mes d'octubre passat, es va aprovar al Consell de Ministres destinar una partida de 5.511 milions d'euros per cobrir les despeses de sanitat en els Pressupostos Generals de l'Estat del 2023, fet que suposa un augment de 77 milions d'euros en comparació amb l'exercici anterior, i permetrà emprendre algunes de les noves inversions previstes en matèria d'atenció primària, recorda l'Institut.

LA QUE MÉS INCREMENTA LA DESPESA

Tot i això, com s'apuntava a l'inici d'aquest informe elaborat pel Grup d'Estudis i Investigació de l'Institut Coordenades, "Madrid és la regió que més incrementa la seva despesa a Sanitat a tot el país, comptant amb el pressupost sanitari més gran de la seva història: 8.783 milions d'euros i amb previsió per al 2023 de pujar el pressupost 1.000 milions d'euros més (+11,4%), fins a assolir els 9.789, amb un 25% destinat a millorar l'Atenció Primària (2.444 milions). en què per cada euro que el Govern d'Espanya destina a la Primària, Madrid en destina 20, cosa que vaticina que el 2023 Madrid millorarà el seu sistema sanitari i superarà amb èxit el caos actual que no només afecta la seva comunitat, sinó Espanya en conjunt ".

"Si bé el coronavirus va arrasar per Espanya en la seva totalitat, Madrid va ser la comunitat que va liderar la gestió de la pandèmia dins de l'SNS, amb un 'Model Madrid davant del Covid' que va saber crear el mix quasi perfecte de salut i economia en combinar rapidesa a l'hora de dotar d'infraestructures i recursos necessaris les organitzacions amb la seva agilitat en la presa de decisions, cosa que va permetre anar al davant i ser reflex a l'hora d'actuar per a altres comunitats".

De fet, afegeix, a nivell d'infraestructures, avui la Comunitat de Madrid "segueix destacant per comptar amb la millor xarxa hospitalària d'Espanya amb 35 centres públics que són un referent a nivell nacional i internacional. Segons el Monitor de Reputació Sanitària (MRS) , l'estudi de referència al sector que realitza més de 6.500 enquestes a metges, infermeres, associacions de pacients, gestors i periodistes, entre altres col·lectius, 6 dels 10 millors hospitals públics d'Espanya pertanyen a la Comunitat de Madrid. els hospitals universitaris La Paz, Gregorio Marañón, 12 d'octubre, Ramón y Cajal, Fundació Jiménez Díaz i Clínic San Carlos. És més, 7 dels 10 millors hospitals privats també són a Madrid".

Aquesta realitat comporta que 41 dels 100 primers MIR hagin triat aquest any Madrid com a lloc per fer la seva residència, entre ells 3 dels 10 primers. “Madrid cobreix el 100% de les places de residents, una de les poques que ho fa. Encara més, continuaria cobrint el 100% de les vacants si des del govern central s'ampliés el nombre de les places MIR en determinades especialitats amb greu dèficit. Però això s'hauria de produir alhora que es millorin les condicions laborals dels metges, ja que no podem lamentar la manca de professionals si continuem propiciant la seva marxa per les condicions, de vegades pèssimes, sota les que exerceixen”, apunta Sánchez Lambás.

De fet, segons dades dels Col·legis de Metges, que són els responsables d'emetre els certificats d'idoneïtat per als titulats que volen exercir fora d'Espanya, el 2021 més de 4.000 espanyols van sol·licitar el certificat per treballar a l'estranger, alhora que van arribar 4.293 metges extracomunitaris.

"Aquesta robusta xarxa, a més de provocar que els centres madrilenys siguin els elegits en primers llocs pels metges residents a l'hora de formar-se, fa que Madrid se situï també al capdavant de les regions amb millors temps d'espera per a determinats processos, com ara és el cas d'una intervenció quirúrgica, sol·licitar una consulta o fer una prova diagnòstica, segons les últimes dades disponibles, la demora mitjana a Madrid per a una operació se situa en 64 dies, la meitat de la mitjana nacional, que supera els 120 dies. De fet, en algunes comunitats autònomes es duplica i triplica l'espera en comparació dels dos mesos de Madrid", indica.

Una altra dada rellevant és que Madrid, juntament amb Catalunya, és la regió amb el nombre més gran d'unitats de referència a Espanya: 88 en total, en què s'ha atès durant el 2021 31.194 pacients de tot Espanya en el tractament de patologies complexes. I és que, segons s'analitza al Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid, elaborat pel mitjà especialitzat 'Planta Dotze', aquesta regió compta amb vuit centres de titularitat pública d'alta complexitat que compten amb la infraestructura, tecnologia i especialistes necessaris per oferir a la població un servei de salut d'acord amb les malalties més complexes. Aquests vuit centres són el Ramon y Cajal, La Paz , San Carlos, Gregorio Marañón, 12 de octubre, Puerta de Hierro, La Princesa i l'Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.