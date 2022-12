L’empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, amb seu central a Empuriabrava, ha inaugurat una gelateria al centre comercial del port de Doha, la capital de Qatar. Amb aquesta botiga en un país on el consum de gelats és baix obre mercat a Àsia després d'associar-se amb Harvest Internacional Trading.

L'empresa explica que de moment introduiran la gamma de productes i sabors tradicionals de Dino i, més endavant, la previsió és incorporar-ne de nous. En l'àmbit internacional, Gelati Dino, té un establiment a Marràqueix.

El 2022 Gelati Dino ha obert quatre noves gelateries que eleven a trenta-tres els establiments que té principalment a Catalunya i a l’Estat.

La companyia empordanesa ha assenyalat que vol introduir el món dels gelats a Qatar, país que actualment acull el Mundial de futbol.

L’entrada de Gelati Dino a Qatar es va produir a través del contacte amb Nasser Hassan Al-Jaber, president de NAAAS Holding Group, un grup immers en els sectors de l'hostaleria, immobiliari i logístic. Es tracta d'una botiga de cent metres quadrats al centre comercial on treballen sis persones.

Stefano Rosso, director de marca i tercera generació del negoci, ha informat que “es van posar en contacte amb nosaltres per iniciar un projecte d'expansió a Qatar" i constata que per "Gelati Dino és una gran oportunitat i un pas internacional important".

El director de marca ha explicat que "després de conèixer els nostres gelats en una visita a Barcelona i de fer un estudi minuciós del projecte, van mostrar l'interès a què obríssim una gelateria a Qatar". "El seu hòlding es compon de diferents divisions de negoci, una de les quals és la importació d’aliments a través d’Harvest Trading International”, informa.

Rosso afegeix que “el projecte comença a Qatar, però en un futur ens agradaria expandir-nos a la zona del golf aràbic”. El director de marca de Gelati Dino considera que “a Qatar i a la zona del golf, en els últims anys marques de tot el món hi estan entrant per oferir-hi els seus productes". Al país no tenen l’hàbit de consumir gelats i, per tant, "hi ha molt camí per recórrer". Per ara introduiran la gamma de productes i sabors tradicionals de Dino i, més endavant, la previsió és incorporar-ne de nous.