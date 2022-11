El túnel del vent d'Empuriabrava tancarà temporalment a partir del 24 de desembre pels elevats preus de l'electricitat. En un breu comunicat al seu web, l'empresa diu que en el marc de la crisi mundial de l'energia s'han vist obligat a prendre aquesta "dura decisió". El tancament es mantindrà, almenys, fins que els costos tornin a ser "factibles". El dissabte 24 serà el darrer dia d'obertura i, a partir d'aleshores, romandran tancats fins a nou avís. La mesura, d'entrada, només afectaria les instal·lacions empordaneses i no al centre que tenen a Barcelona. L'ACN ha intentat parlar amb la companyia per conèixer la situació però, de moment, han declinat fer declaracions.

La instal·lació va obrir portes l'any 2012 amb l'objectiu d'oferir una experiència "única" als seus clients recreant l'experiència i la sensació que tenen els paracaigudistes que planegen a 4.000 metres d'alçada.

Per les seves instal·lacions, al llarg d'aquests deu anys hi han passat milers d'usuaris, voladors novells i professionals del sector. I és que una de les particularitats del túnel del vent d'Empuriabrava és que està habilitat per a la formació d'instructors. Al centre alt-empordanès s'aconsegueix una titulació que és vàlida per a tot el món.

De fet, l'èxit de l'equipament va propiciar que l'any 2016 els seus promotors anunciessin l'obertura d'un nou centre a Cornellà de Llobregat per a l'any següent, el 2017.

Entre els paquets que ofereixen, hi ha experiències de vol que van des dels 2 minuts amb dos salts consecutius als 10 minuts amb un bateig de vol i una classe d'iniciació.