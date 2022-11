Solimaq és una empresa amb una àmplia experiència en el sector dels recanvis per a maquinària industrial, agrícola i de moviment de terres i excavació, un dels seus punts forts és oferir preus competitius. Està situada a l’entrada de Vic (Osona), a la carretera de Sant Hipòlit, davant el supermercat Esclat-Oil.

La companyia destaca per l’atenció al client, l’assessorament i la qualitat. Compten amb un ampli nombre de fabricants i proveïdors, tots ells ben comunicats i entrellaçats per poder agilitzar al màxim els terminis de lliurament.

Per al sector industrial, l’empresa ofereix tota classe d’olis, lubricants, cadenes, engranatges, rodaments, motors, reductors i equips pneumàtics-hidràulics. Per a cada aplicació, l’equip tècnic de Solimaq estudia l’opció més ajustada a les necessitats del client.

D’altra banda, per a la maquinària de moviment de terres disposen de filtres, vidres homologats, peces motrius i de direcció, paquets de juntes i reforç, originals o alternatives, però sempre dins un context de qualitat. També tenen accessoris i utillatges per a les mateixes màquines, adequats per a cada feina a realitzar, com poden ser martells hidràulics, raspalls per a escombradores, pinces de manipulació i cadenes d’eruga.

Solimaq son col·laborador directes de CASE Costruction i experts en els recanvis originals de Fiat, Hitachi, Kobelco, New Holland, Caterpillar, Volvo i Komatsu amb enllaç directe a fàbrica. Això els permet donar una resposta àgil i competitiva a les necessitats del client. En sistemes de transmissió de potència, son cooperadors directes amb Carraro Drivetech.

L’equip de Solimaq està en formació constant perquè els nous motors amb sistemes de reducció d’emissions exigeixen moltes vegades olis específics que compleixin totes les homologacions dels fabricants. I l’elecció del producte adequat influirà directament en el correcte funcionament del motor i en la seva vida útil.