Quatredelnord Assessors d’Empresa SL va obrir les portes l’any 2005 a Figueres, amb la finalitat d’apropar els serveis d’assessorament als clients, tot oferint un tracte personalitzat, però, alhora, dinàmic i capaç d’adaptar-se a les necessitats de cada cas. Aquests valors, que van ser promoguts pels fundadors de l’empresa, han restat inamovibles i continuen sent la seva prioritat, des de l’inici i fins avui en dia.

L’equip de Quatredelnord Assessors compta amb professionals àmpliament qualificats i amb un bagatge professional de molts anys d’experiència. Aquests factors els han convertit en referents pel que fa al desenvolupament de la tasca d’assessorament. L’empresa compta amb un equip format per economistes, advocats i diplomats en empresarials, tots ells especialistes en les seves àrees de coneixement, per tal d’oferir el millor servei possible a cadascun dels clients.

Una firma amb valors

Els àmbits de l’assessorament de Quatredelnord de Figueres van des de les persones físiques individuals fins a les empreses privades, passant també per tota la gamma existent d’empreses públiques, així com les corporacions locals. La seva àrea de treball és tota la comarca de l’Alt Empordà i, també, altres municipis de la demarcació de Girona on hi ha empreses i particulars que confien en els seus serveis des de fa disset anys.

La firma Quatredelnord Assessors de Figueres té un compromís amb la formació constant de tots els membres del seu equip, ja que considera que és un instrument bàsic per tal de poder desenvolupar una tasca de qualitat. Aquest, a la fi, és el principal objectiu de l’empresa. Compromís, proximitat, responsabilitat, formació, ètica i qualitat. Aquests sis elements són els valors que defensa i integra l’equip de professionals que forma part de la companyia.

Per tal de defensar els interessos dels seus clients, Quatredelnord Assessors d’Empresa tracta totes les qüestions plantejades garantint la màxima confidencialitat. Es valoren totes les possibles solucions als problemes que plantegen els clients, abans de trobar solucions; i s’actua en funció de les directrius i necessitats que requereix cada un dels casos plantejats, tot oferint un tracte totalment personalitzat per satisfer les necessitats individualitzades.