La comunicació d’una empresa és imprescindible per poder vendre. Reforçar la marca és sempre una estratègia que ens assegura una bona imatge exterior. Moltes empreses són el que venen i, per tant, necessiten una bona campanya de comunicació. El màrqueting digital s’ha acabat convertit en una eina més per a determinats negocis. Cal tenir present que dotar-se també d’uns bons proveïdors que ens ajudin precisament a millorar també la nostra imatge a l’exterior pot ser fonamental. Hi ha molts mecanismes per poder portar a terme una bona estratègia empresarial d’imatge. Per això, cal comptar amb un bon professional que conegui el mercat en el qual cada empresa treballa i té el seu camp d’actuació.

El màrqueting digital o màrqueting en línia és una disciplina que consisteix a promocionar, publicitar i vendre serveis o productes a través d’internet, usant les tecnologies i els mitjans digitals existents. Aquest tipus de màrqueting permet arribar a més gent, potenciant al màxim una marca o negoci. Entre els seus principals avantatges respecte al màrqueting tradicional, es troben: Universalitat : pots operar a tot el món sense cap problema, independentment de la teva estructura i del lloc en el qual et trobis.

Segmentació del públic : permet dirigir una campanya publicitària a un públic determinat, seleccionant-lo d'entre un grup per raó d'edat, estudis, localitat, aficions...No existeixen límits al teu negoci.

Actualització de dades : permet anar comprovant a l'instant si la campanya està funcionant i permet adaptar-la segons els resultats o fins i tot anul·lar-la, si es considerés necessari.

Preu : el cost és menor al d'un altre sistema tradicional.

Feedback : permet interactuar amb els teus clients i fidelitzar-los.

Horari : els productes i serveis estan oberts a la venda les 24 hores del dia els 365 dies a l'any.

: els productes i serveis estan oberts a la venda les 24 hores del dia els 365 dies a l’any. Igualtat: en el màrqueting digital totes les empreses són iguals i tenen les mateixes possibilitats, sense que importi la seva grandària.