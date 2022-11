Llibres Text és l’empresa líder en distribució escolar de la província de Girona. Des que va ser fundada el 1979, ja fa més de quaranta anys, es van especialitzar en la venda de llibres de text i material escolar a gran part dels centres educatius de la comarca empordanesa, convertint-se en professionals de referència del sector. En els últims anys ha viscut un període de canvis i creixement dins del seu projecte, ja que s’han enfocat en una nova línia de treball molt més concreta.

Núria i Patrícia Serrat estan al capdavant de l’empresa i expliquen que «amb l’increment dels clients de fora de l’àrea d’influència tradicional, juntament amb l’augment exponencial de la comercialització dels llibres escolars, a través de la nostra plataforma en línia, vam decidir enforcar els nostres esforços cap a una sola direcció i tancar la botiga física. Ja que començava a no encaixar en la nova línia de negoci». Gràcies a aquest canvi, i sent coherents amb la seva història, van poder créixer ràpidament i oferir serveis molt més adaptats a les noves necessitats dels seus clients. En aquest moment, estan treballant com a gestors educatius en la venda en línia, cosa que incideix positivament als centres escolars.

Tots aquests canvis han permès Llibres Text progressar molt significativament i, com a resultat més visible, un nou creixement. A inicis de 2021, va absorbir l’empresa referent del sector a la província de Barcelona. Això els ha permès ampliar la cartera de clients a l’àmbit nacional i també aportar nous serveis i productes als seus usuaris, introduint-se així en el nou mercat educatiu digital. Aquesta expansió ha fet que el comerç tingui dues delegacions. Una a Vilamalla, formada per un equip de dotze persones fixes, i una altra a Cornellà de Llobregat on treballen vuit professionals.

Amb les acadèmies d’idiomes

Per altra banda, Llibres Text també ha emprès un nou camí empresarial com a distribuïdora d’acadèmies d’idiomes i ja en tenen més de 700 en la seva cartera de clients. Paral·lelament, l’empresa ha digitalitzat el negoci oferint nous productes en línia com a eines de treball educatives. En primer lloc, són responsables de la creació de Sapiens, una aplicació que facilita i agilita la comunicació i les gestions diàries entre els pares i el centre. On per exemple es poden coordinar les sortides, el servei de menjador, les autoritzacions, els pagaments i les notícies del centre.

En segon lloc, també ofereixen UbiCa, una plataforma en línia on es facilita l’accés als alumnes a les llicències digitals, d’aquesta manera poden tenir-les totes en un sol espai, a més de facilitar l’activació. Això allibera els centres de totes aquestes tasques administratives.

Així doncs, gràcies al seu bagatge i a la seva trajectòria com a gestors de serveis educatius i donant solució a les necessitats educatives, poden dotar de tranquil·litat i expertesa professional als seus clients. Llibres Text ha evolucionat amb l’anhel de ser una marca innovadora, oferint un servei global amb coneixements i experiència per tal de respondre de forma eficient a la nova realitat sense perdre de vista la seva història i valors.