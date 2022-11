Giropes s’ha convertit en una empresa líder en l’àmbit de la tecnologia de pesatge amb més de 25 anys d’experiència. Situada al Polígon industrial de Vilamalla, està especialitzada en proveir als seus clients solucions específiques, dissenyant, fabricant i comercialitzant tot tipus d’equips i sistemes per al control, l’automatització i la gestió dels registres de pes en els diferents sectors econòmics.

Al llarg de la seva història, Giropes ha centrat la seva expansió empresarial amb la creació d’una xarxa de distribució a més de cinquanta països repartits a quatre continents, transformant-se en una empresa sense fronteres que exporta el 55% de la producció i està formada per més de 150 professionals enfocats en la innovació i la millora contínua dels seus productes i serveis.

A més, de forma orgànica gràcies a aquesta expansió empresarial, la companyia amb seu a Vilamalla ha donat vida a noves marques per explotar nous models de negoci com: Baxtran amb preus molt competitius de perfil polivalent útils tant a indústria, retail i horeca; la marca Girwim, amb tecnologia de primer nivell pel pesatge de vehicles en moviment tant en estacions de control de carretera com peatges; i Giropes Solutions amb solucions de software que es transformen en l’eina perfecta per gestionar i optimitzar els processos on hi ha control de pes.

Conscients del valor d’una visió que apunta a la indústria 4.0 i de què vivim en un món on tot es pesa, Giropes ha executat amb èxit gran varietat de projectes amb empreses de tot tipus de sectors, instal·lant i adaptant les seves bàscules a les necessitats de cada projecte. Bàscules pesa camions com a punts de control automatitzats de pesatge en accessos de vehicles a fàbriques, ports i aeroports, centres de triatge de deixalles, indicadors de pes electrònics propis que acosten a l’automatització de les línies d’envasat o plataformes de pes portàtils amb tecnologia sense fils, són alguns dels productes que ofereixen.

Referents en pesatge

Realitzar projectes per grans empreses de Catalunya ha fet que la marca Giropes es vagi consolidant també a l’entorn més proper i punter del país, convertint-se en un referent en solucions de pesatge, amb la visió d’unir el desenvolupament de productes a l’acompanyament i assessorament dels seus professionals abans, durant i després del cicle de vida de cada projecte.

Projecció internacional

Des del Regne Unit fins a Sud-àfrica o del Perú fins a Xangai, l’empresa Giropes ha aconseguit reduir la distància física amb els seus clients per treballar de la mateixa manera com treballa amb les empreses més properes, convertint-se per mèrits propis en un referent en innovació i qualitat, que aposta pel desenvolupament de la indústria del futur i que compta amb un equip humà excel·lent.