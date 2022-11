La neteja és un factor clau en la valoració d’una empresa. Una percepció que s’ha incrementat en els últims anys i que s’ha convertit, a més, en sinònim de seguretat. Per aquest motiu, actualment es dona molta importància a la higienització de qualsevol espai per aconseguir un nivell de qualitat que demanen els mateixos treballadors i clients.

Des de 2004, En Bones Mans s’ha convertit en una de les companyies referents per a la neteja d’empreses i particulars a l’Alt Empordà. «Oferir un excel·lent servei i un tracte personalitzat», expliquen des de l’empresa figuerenca s’han convertit en la targeta de presentació a la seva clientela, una cartera en permanent creixement.

En Bones Mans ofereix solucions personalitzades per cobrir qualsevol necessitat, des de petits locals fins a neteges industrials, locals comercials, oficines, centres d’ensenyament, comunitats de veïns i àrees de servei, entre d’altres. També ofereix un servei de neteja global de la llar i de final d’obra, per deixar a punt, com més aviat millor, qualsevol espai després de la reforma d’un habitatge, un comerç o una empresa.

Personal qualificat

Per garantir òptims resultats, En Bones Mans compta amb personal qualificat que assumeix amb compromís el seu ofici. Ofereix els seus serveis de neteja a Empuriabrava, Figueres, l’Escala, la Jonquera, Llançà, Roses i Vilafant, entre d’altres.

Un dels principals beneficis de la neteja d’oficines i despatxos és que permet a les empreses i companyies reduir notablement totes les despeses relacionades amb el manteniment i la reparació de les seves instal·lacions en evitar el deteriorament. Així mateix, permet tenir la salut del seu personal en prevenir nombrosos riscos i garantir condicions laborals més agradables.

En una comarca on l’hostaleria és tan important, l’empresa de Figueres també compta amb un equip humà especialitzat en la neteja de cuines per aconseguir la higiene i la desinfecció tan necessària en un entorn en què s’ha d’evitar la proliferació de bacteris i la contaminació dels aliments.

Els professionals d’En Bones Mans utilitzen productes de neteja i de desinfecció de reconegut prestigi en el sector, per assolir resultats òptims i la satisfacció dels seus clients.