Big SafeBox Data va néixer el 2016. Segons Manel Garre, cap d’operacions de l’empresa, l’inici de les seves activitats va coincidir «amb l’interès creixent de les empreses per als sistemes de seguretat d’emmagatzemament de dades en el núvol». La companyia va constatar que les grans empreses tecnològiques com Microsoft, Google, i altres operadors nacionals, que dominen el mercat, ofereixen un tracte impersonal. Una situació que sovint genera insatisfacció entre els clients. Per aquest motiu, la firma altempordanesa va apostar pel suport personalitzat amb professionals especialitzats en tecnologia i seguretat. Un valor afegit que s’ha convertit en la seva targeta de presentació i que ha permès un creixement permanent en els últims anys.

Big SafeBox Data és un centre de dades únic a tot Espanya que ofereix solucions de còpia de seguretat compatibles amb el reglament europeu de protecció de dades (GDPR), amb la tecnologia d’una de les empreses líders del sector QNAP (Quality Network Appliance Provider), especialitzada en solucions d’emmagatzematge. L’experiència i el prestigi acumulats en còpies de seguretat i recuperació de dades han animat l’empresa, amb seu a Vilamalla, a expandir-se pel continent. En col·laboració amb l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) l’empresa ha obert una delegació a Malmö, la tercera ciutat més gran de Suècia i una altra a Dinamarca. «Des del centre d’Europa, esperem captar nous clients, sobretot de països del nord i del centre», ha explicat Garre. Considera que aquesta nova ubicació facilitarà arribar a aquests nous mercats, «molt exigents i rigorosos». El desplegament de la companyia es farà amb una nova marca,en procés de registre, que exemplificarà aquest núvol segur que ofereix BSB Data. La firma empordanesa també ha ampliat la seva cobertura estratègica a la península Ibèrica. Un acord amb un distribuïdor de Portugal permetrà el seu desplegament total pel territori, incloses les illes Balears i Canàries, on actualment ja estan completament expandits. BSB també es defineix com a empresa compromesa. Mediambientalment, estan treballant en la instal·lació d’un sistema energètic amb plaques solars que permeti més autonomia lliure i neta. Socialment, ha esponsoritzat l’equip de l’Institut Cendrassos de Figueres al concurs CanSat promogut per l’Agència Espacial Europea. Es tracta d’un desafiament per a estudiants per a construir i llançar un satèl·lit de la mida d’una llauna de refresc. Així mateix, durant la pandèmia, varen realitzar dissenys 3D i varen imprimir vàlvules per a respiradors per a l’Hospital de Figueres. Espai quasi sense límits Els seus servidors tenen una capacitat actual d’1,5 Petabytes, que podrien emmagatzemar quasi vint anys de vídeos en alta definició o que és la quantitat d’espai que ocuparien mil milions de fotografies de Facebook. Una capacitat d’emmagatzematge que es replica en un altre centre de dades extern per preservar la seva integritat. Big SafeBox Data Adreça: avinguda d'Europa, 3, Vilamalla

avinguda d'Europa, 3, Vilamalla Telèfon: 872 591 342

872 591 342 Web: www.bsbdata.com