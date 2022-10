El grup Mémora, líder del seu sector a l’Estat espanyol, va inaugurar, el setembre de 2019, unes modernes instal·lacions a Roses, ubicades a tocar el Cementiri Municipal. El tanatori dona servei a la vila i als municipis de tota la seva àrea d’influència i s’ha convertit en un referent indispensable per als habitats de la zona.

Mémora ha realitzat quasi cent servies en el darrer any. Segons explica la companyia, el 60% de les cerimònies es realitzen a la sala del tanatori, essent la majoria religioses. El 40% restant se celebren a les parròquies o la família decideix no fer-ne. «Cada família tria com vol acomiadar el seu familiar i això és molt visible en les nostres cerimònies personalitzades. És un homenatge a la vida d’aquella persona», subratllen. També s’adapten a totes les creences i religions, «la majoria de cerimònies son religioses i comptem amb capellans per a realitzar-les en el mateix tanatori. En cas de les laiques, el nostre personal de protocol és l’encarregat de dur-les a terme», afegeixen. Per altra banda, destaquen que tot i que la tendència general és a incinerar el municipi de Roses i els voltants es realitzen incineracions i enterraments al 50%.

El grup compta amb un indicador que puntua la valoració de les famílies el Net Promoter Socre (NPS) i destaquen que el seu és del 95,5. «Per nosaltres és una dada fonamental per saber si estem fent les coses bé o malament. Així que aquest indicador demostra que les famílies se senten ben ateses i ens recomanarien. De fet, totes les famílies que hem atès recomanaria el Tanatori Mémora Roses», assenyala la companyia.

L’Empresa compta amb un espai modern i accessible en un entorn agradable. Disposa de tres sales de vetlla i una sala de cerimònies polivalent perquè els familiars i amics s’acomiadin del seu familiar de la manera que ells desitgin. A més està situat al costat del Cementiri Municipal amb un accés directe per donar el màxim confort a totes les famílies durant la vetlla.

La companyia està en el projecte In Arboriam, que demostra el seu compromís amb el medi ambient i amb les famílies. Consisteix en plantar un arbre per cada defunció, així, també es crea un espai on poder recordar el familiar.