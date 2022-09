Salvador Dalí va seguir, durant molts anys, la màxima que diu que «per a ser universal cal partir de l’ultralocalisme». Aquest és el principi que també ha mantingut l’empresa Tradumots des de la seva fundació a Figueres l’any 2009 i que l’ha portat a ser una de les referents en l’àmbit nacional en el sector de les traduccions d’idiomes de tot el món. Casualment, té la seva seu a l’avinguda Salvador Dalí de la capital empordanesa, però ofereix els seus serveis a particulars, petites i mitjanes empreses i grans multinacionals dels cinc continents.

En aquest temps, Tradumots acumula més de vint-i-sis milions de paraules traduïdes de cent cinquanta-una combinacions lingüístiques procedents de més de setze mil projectes. «Fem un treball de traducció integral, amb un procés constant de supervisió per garantir la perfecció en qualsevol encàrrec», explica Irene Montblanc, responsable de qualitat de l’empresa dirigida per Lourdes Arteaga i Carles Delgado, que també té com a filosofia donar total rellevància a la feina d’equip.

Tradumots treballa d’acord amb els criteris establerts per la norma de qualitat ISO 17100:2015 i forma part dels serveis de traductors jurats avalats pel Ministeri d’Assumptes Exteriors (MAE). Fruit de la seva expansió, l’empresa ha ampliat les seves instal·lacions i l’equip professional, que compta amb traductors experts nadius, enginyers de localització i altres especialistes altament qualificats dirigits per l’equip intern (gestors de projectes, vendor managers, especialistes en DTP i localització i coordinadors lingüístics). «Ens impliquem a fons en cada projecte amb una resposta ràpida i dinàmica, utilitzant totes les eines tecnològiques i l’experiència acumulada durant tots aquests anys que ens ha dut a obtenir una valoració molt bona per part dels clients».

Des de Figueres, Tradumots s’ha consolidat com a suport imprescindible de moltes empreses amb plans d’expansió internacional, en adaptació lingüística de webs i xarxes socials, comunicació corporativa o tràmits administratius, entre altres serveis que tenen garantida la traçabilitat de tot el projecte.

Tradumots