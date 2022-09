TIIC, un fons especialitzat en els sectors de transport i infraestructura social i membre de l'associació Edmond de Rothschild Private Equity, i Padrosa, un grup empresarial global especialitzat en serveis de transport, s'han associat per a desenvolupar la primera plataforma paneuropea d'àrees d'estacionament segures per a vehicles pesants (SSTPAs). Totes dues companyies aposten per una solució de mobilitat sostenible que minimitzi el trànsit i contribueixi a reduir la petjada de carboni.

Aquesta associació implica el disseny, construcció, finançament, operació i manteniment de la primera fase del projecte, amb l'objectiu d'aconseguir 17 aparcaments de camions en 6 països d'Europa central. La plataforma també inclou un SSTPA ja operat per Padrosa a Espanya, situat en la sortida 3 de l'autopista AP-7. Una vegada que estigui completament desenvolupat, el projecte comptarà amb 46 aparcaments de camions repartits en 17 països europeus. La iniciativa de la plataforma té com a objectiu respondre a la creixent demanda d'estacionament segur al mateix temps que proporciona serveis d'avantguarda per a garantir condicions de treball adequades i atendre el benestar social dels conductors de camions. A més, aquesta nova infraestructura contribuirà a la transició ecològica i la transformació digital, mitjançant el desenvolupament d'una xarxa d'infraestructura de càrrega juntament amb activitats logístiques per a industrialitzar la indústria del transport per carretera. La transició també estarà recolzada en el futur per una plataforma de connectivitat que permeti que el monitoratge de viatges ampliï en última instància l'eficiència de les operacions del sistema de transport. Manuel Cary, CEO de TIIC, explica: "Estem orgullosos de treballar al costat de Padrosa en el desenvolupament d'un nou projecte que està totalment alineat amb els objectius europeus de transport sostenible, i que serà una inversió històrica pel que fa als estàndards ESG i la mobilitat". "En la nostra tradició centenària en el sector del transport, sempre ens hem preocupat per les persones, la millora de la mobilitat, la seguretat dels vehicles i mercaderies, i la sostenibilitat. Aquesta important inversió compleix no sols amb els nostres objectius sinó també amb els reptes de sostenibilitat del planeta", destaca Pere Padrosa, President de Padrosa. Telam Partners ha coordinat el procés de fundraising. RocaJunyent ha actuat com a assessor jurídic de Padrosa, mentre que TIIC ha estat assessorat per KPMG (fiscal i financera), Garrigues (legal) i ALG (tècnica i comercial).