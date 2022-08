Cala Jóncols és molt més que un lloc on descansar i desconnectar de tot en una petita cala aïllada de Roses, en ple Parc Natural de Cap de Creus, i en un ambient autèntic i familiar. És mar, muntanya, paisatge, gastronomia de primer nivell, vinya, i un munt d’activitats durant tot l’any per descobrir la gran riquesa del seu entorn.

Cala Jóncols és el vostre petit paradís on podreu sopar amb productes de Km0 sota el mar d’oliveres i pins del seu jardí o fer una passejada per la vinya més petita de Catalunya tot contemplant des dels seus miradors les meravelloses vistes de la badia de Roses. O si ho preferiu, relaxar-vos i deixar-vos cuidar a l’spa de l’hotel.

Però si el que us agrada és caminar o anar en bicicleta aquesta tardor podreu fer alguna de les rutes que hi ha programades pel Cap de Creus amb esmorzar inclòs. I si sou amants del vi, esteu de sort perquè a Cala Jóncols tindreu l’oportunitat de viure una autèntica experiència enogastronòmica participant en els tastos comparatius de vi del Mar on, guiats per un sommelier, podreu conèixer com han evolucionat els vins que envellim a les profunditats de la badia de Roses. I per complementar els tastos de vi del Mar us animem també a participar en la «tarda de formatges» on degustareu i coneixereu l’àmplia varietat dels excel·lents formatges de l’Empordà.

Experiència única

I no us podeu perdre els nostres batejos astronòmics nocturns de la mà de Pere Horts i Mireia Galí, president i secretària de la Societat Astronòmica de Figueres respectivament. Tota una experiència sensorial i única!

Compten també amb un centre de submarinisme propi perquè pugueu descobrir els secrets de les profunditats del nostre mar.

Cala Jóncols és el primer hotel de la Costa Brava amb el certificat Biosphere, que avala el seu ferm compromís amb la cura del medi ambient i l’aposta de millora continua en l’àmbit de la sostenibilitat, cultural i social.

A més, són pioners en el servei de bany adaptat al cap de Creus. Disposen d’una cadira amfíbia perquè tothom que ho necessiti pugui gaudir de la cala.

Hotel Cala Jóncols