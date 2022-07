El 25 de març passat, la pizzeria Santa Massa va celebrar el seu primer aniversari. Ubicada a la plaça de Noves de Garriguella, aquest negoci familiar de pizzes per emportar, regentat per Ariel Zazzetta, ha aconseguit fer-se un lloc dins el sector oferint unes pizzes «d’alta gamma» elaborades amb productes de proximitat i de qualitat, una massa que reposa 48 hores –més fermentació que les fa més digeribles– i unes tècniques evolucionades. «Rere una pizza no hi ha secrets, però sí experiència, temps d’elaboració i paciència», assegura Zazzetta. Amb una carta estable d’una trentena de pizzes i la creació d’una pizza nova cada setmana, Santa Massa destaca també per oferir unes pizzes integrals amb cereals que han enamorat els comensals.

Ariel Zazzetta explica que la idea d’elaborar pizzes integrals amb cereals la va triar escoltant les preferències i gustos dels seus clients. No es va equivocar. Actualment n’ofereix tres: la Giannettina amb gorgonzola dolça, Norvegia amb salmó fumat i Di Maria amb sobrassada i mel de Garriguella, totes elles amb una gran acceptació entre els comensals. Zazzetta, de nacionalitat italoargentina i que treballa en el sector hoteler fa més de trenta anys, admet que són pizzes «complicades de treballar», ja que les característiques específiques del salvat i els cereals canvien l’estructura de la massa. La seva llarga experiència en el sector, però, li ha permès perfeccionar les tècniques i aconseguir que aquestes siguin unes pizzes «molt més lleugeres i fàcils de digerir», cosa que agraeixen els comensals en consumir-les a la nit. Cal destacar que també elabora pizzes més petites, de 22 centímetres, amb qualsevol gust de la carta, ideals per als infants o per a adults que no volen menjar massa a la nit. Una de les particularitats de Santa Massa és que les pizzes que s’elaboren, de forma artesanal, són per emportar. En aquest cas, és el mateix client qui les encarrega trucant al telèfon 872 993 128, les reserva i, posteriorment, les recull. «Nosaltres ens centrem en el producte i en les tècniques de desenvolupament, hem apostat per la innovació, la millora i el creixement, que és l’únic camí», diu el cuiner. Una vegetariana amb molt èxit En la carta que ofereix Santa Massa destaquen pizzes ben conegudes: Puttanesca, Diavola, Salami, Capricciosa, 4 Stagioni, Hawaiana, Funghi, Prosciutto o 5 formaggi. Totes es poden elaborar amb mozzarella vegana, si el client ho demana. D’entre aquestes, Zazzetta remarca l’èxit que ha aconseguit la Vegetariana elaborada amb salsa de tomàquet, mozzarella, carbassó, xampinyons frescos, albergínies, tomàquets, mozzarella di búfala, salsa d’herbes i orenga. Tot un encert que han agraït els seus clients. També hi ha la possibilitat de tastar una pizza diferent cada setmana. «Realment val la pena perquè un creu que després de tant temps ja no pot tenir sorpreses amb els gustos dels clients i sí», explica Ariel Zazzetta qui és del parer que les pizzes «no tenen límit, però sí un criteri per combinar gustos i productes» i en com fer les coses. A més, segons ell, el repte més difícil sempre és mantenir aquest nivell durant un espai llarg de temps. A banda de les pizzes, els clients de Santa Massa poden escollir entre una àmplia selecció de begudes i gelats, en aquest cas, del mestre gelater i fundador de Gelats Angelo, Angelo Corvitto, amb seu a Ullà. Es tracta de creacions refrescants de gran qualitat basades en la tradició familiar que aporten sabors genuïns i innovació, tal com aplica Ariel Zazzetta en les seves pròpies pizzes. Santa Massa obre de dimarts a diumenge, de les 7 del vespre a les 11 de la nit. A l’hivern l’horari canvia una mica: de 2/4 de 7 a 2/4 d’11 de la nit. La carta de pizzes es pot consultar al compte d’Instagram @santa.massa.pizzeria. Pizzeria Santa Massa Adreça: plaça de Noves, 3, Garriguella

plaça de Noves, 3, Garriguella Telèfon: 872 993 128

872 993 128 Instagram: @santa.massa.pizzeria