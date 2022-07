En el marc de la XXXXIII edició de les Distincions a Establiments Històrics, les Cambres de Comerç de Girona i Palamós han fet lliurament a Moventis Sarfa d'aquest guardó corresponent a l'any 2021 com a reconeixement per la seva trajectòria empresarial, arrelament amb el territori de Girona i el servei de mobilitat prestat als seus habitants des de fa més de cent anys.

Els presidents de la Cambres de Comerç de Girona i Palamós, Jaume Fàbrega i Pol Fages, han fet lliurament d'un diploma i una placa commemorativa a Joan Giménez, director general de Moventis, i Enric Gimeno, gerent de Moventis SARFA, en un acte que ha tingut lloc a les oficines de la companyia a Begur i que ha comptat també amb la presència de la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Begur, Montserrat Carreras Serrano.

Enric Gimeno, gerent de SARFA: “La història de Sarfa va començar l'any 1921, com una petita empresa de transport que feia les rutes entre l'Alt i Baix Empordà i la Selva. Avui, cent anys després, Moventis Sarfa no nomès s'ha convertit en l'empresa líder en el sector del transport i la mobilitat a Girona, sinó que forma part del dia a dia dels seus habitants, dels veïns de la demarcació i també dels qui la visiten. Per això, estem molt orgullosos de rebre aquest reconeixement i volem agrair-l'hi a les Cambres de Comerç de Girona i Palamós, a tots els empleats que cada dia ho fan possible i, com no, a totes aquelles persones, locals o visitants, que ens trien a l'hora de viatjar.”

Empresa centenària i líder en el sector

L'any 2021, el Grup Moventia va celebrar els cent anys d'existència de Sarfa, una companyia que, a més de ser líder al territori, és també considerada una de les més emblemàtiques i longeves de tota Catalunya dins del sector de la mobilitat i el transport. Actualment, Sarfa gestiona el transport de viatgers per carretera a la Costa Brava-Girona, a través dels serveis urbans a Palamós, Calonge, Castell d'Aro, Platja d’Aro, S'Agaró, Santa Cristina, Sant Feliu, Figueres, Roses i Cadaqués. A això se suma també la línia regular que connecta la Costa Brava amb la ciutat de Barcelona, els Aeroports del Prat i Girona-Costa Brava. En paral·lel, la companyia realitza també qualsevol servei discrecional amb circuits per tota Europa.