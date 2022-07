Garatge Sala va lligar el seu futur al Grup Fiat fa quaranta anys. El mes de desembre de 1982, Joaquim Sala Arbusà es convertia en agent de Fiat i Lancia. Cinc anys més tard, era nomenat concessionari oficial per a Figueres i l’àrea nord-oriental de la demarcació de Girona i el 1995, incorporava una altra marca mítica, Alfa Romeo.

Al llarg d’aquests anys, i sempre al costat del fabricant de Torí (Itàlia), la firma altempordanesa també ha afegit altres ensenyes amb una llarga trajectòria, com Jeep i Abarth, i s’ha convertit en una de les referències per al transport comarcal, amb Fiat Professional. A més, des de 2012, també representa el constructor italià a Girona amb la marca Italicklass, on comercialitza Fiat, Fiat Professional i Abarth.

La història de Garatge Sala es va començar a escriure força abans d’iniciar aquesta fructífera relació. Quim Sala va arribar amb catorze anys al concessionari de Renault a Figueres. Allà va aprendre l’ofici de mecànic i es va convertir en cap de taller. La seva experiència, i el suport familiar, varen ser el punt de partida de l’empresa. Dani Sala va agafar el relleu del seu pare fa vint-i-cinc anys. De fet, Quim Sala explicava a la revista corporativa Objetivo 10 de Fiat ara fa més de vint anys, que havia decidit ampliar el negoci familiar pel compromís de continuïtat d’aquest llicenciat en Ciències Empresarials i que, fins a fer-se càrrec de la gerència, va ser cap de vendes de l’empresa familiar.

Els dos primers tallers es varen instal·lar al carrer Santa Llogaia de Figueres, a finals dels seixanta. La primera exposició era al carrer Nou i, a mitjans dels vuitanta, estrenaven ubicació a l’avinguda Marignane. Més de dues dècades més tard, el 2007, «es varen inaugurar les actuals instal·lacions a Santa Llogaia d’Àlguema», recorda l’actual gerent. Era la ratificació d’aquella continuïtat assegurada anys abans. Del carrer Santa Llogaia al terme municipal de Santa Llogaia d’Àlguema, Garatge Sala ha escrit una història de prop de cinquanta anys de compromís amb els seus clients i el Grup Fiat.

Vocació de servei

Avui, tothom parla de posar l’usuari en el centre del negoci. Però aquesta màxima ha estat un dels pilars dels responsables de Garatge Sala des del primer dia. «Tenim clients molt fidels, estan amb nosaltres des que vàrem obrir. Alguns ja compten per desenes els vehicles que han comprat al concessionari», explica Dani Sala, sense amagar la seva satisfacció. Anualment l’empresa comercialitza uns sis-cents cotxes, entre nous i vehicles d’ocasió.

Garatge Sala compta amb un equip humà de trenta persones. Pel seu gerent, aquesta ha estat una altra de les claus de l’empresa: «Som un negoci familiar, el nostre personal és un element molt important per a nosaltres. Comptem amb un equip humà molt fidel, implicat i format, que té una gran vocació de servei al client». Aquesta «feina ben feta», afegeix, «ens ha permès convertir clients en amics, i això no té preu».

El creixement de la firma empordanesa ha anat del bracet del desenvolupament del grup torinès. La marca va obrir la seva filial Fiat Hispania el 14 d’agost de 1919. Però el seu gran desplegament va arribar quan, després d’anys de col·laboració sota llicència amb la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Seat), aquesta relació es va trencar a començaments dels vuitanta i l’any 1986, va canviar de denominació a Fiat Auto España. En aquells dies, Garatge Sala es convertia en un dels primers concessionaris dels italians.

Molt ha canviat el mercat en aquest temps. D’aquells primers turismes urbans o familiars, com l’Uno i el Regata, s’ha passat als actuals SUV i vehicles elèctrics. «El món de l’automòbil és cada vegada més tecnològic i està en permanent transformació», afirma Dani Sala. I afegeix: «Crec que la gran revolució del sector és que allò que abans tardava deu anys a arribar, ara s’aconsegueix només en dos».