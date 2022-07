La Cambra de Comerç de Girona ha lliurat presencialment, aquest dimarts, el guardó de reconeixement d'establiment històric a Godoy i Associats amb motiu del seu centenari. L'acte ha tingut lloc a les oficines de l'empresa de Figueres, en el transcurs del qual han intervingut el president de la Cambra, Jaume Fàbrega, l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó i Antoni Godoy, com a representant de l'empresa familiar fundada el 1921 i al capdavant de la qual hi ha Joan Nogué, actual gerent de Godoy. També hi han estat presents diversos membres del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona.