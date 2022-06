El director territorial de Drets Socials a Girona, va destacar com amb aquest nou edifici «ha permés millorar la seva esponjositat, la Unitat de Demències i el servei de cuina de la Residència Pi i Sunyer, i tot amb el compromís que hem de tenir envers les persones grans».

Durant l’acte, Josep Marés va voler tenir un record pels residents que ens van deixar i va agraïr la feina de tots els treballadors, «especialment els que varen ser amb nosaltres en els moments més durs de la pandèmia». També va fer un agraïment a la famílies, per les mostres de suport i agraïment rebuts i a aquelles que continuen confiant en els seus serveis. Per la seva banda, l’alcalde de Roses va assenyalar que «celebrem més que l’aniversari d’una residència, que és un autèntic símbol de Roses». L’acte va finalitzar amb un suculent i exquisit aperitiu per als assistents.

La Residència Pi i Sunyer celebra 30 anys d’experiència en el sector dedicats a l’atenció dels usuaris amb un model, precisament, d’atenció integral basat en la focalització a la persona. El resident és l’eix del model i a partir del PAI (Pla d’atenció individualitzat) es treballa per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida dins l’àmbit psicosocial.

Amb un edifici de més de 6.000 metres quadrats, la Residència Pi i Sunyer ha assolit els objectius marcats en l’atenció als residents. La unitat de persones amb demència amb zones comunes, habitacions i una àmplia terrassa, espais que han estat pensats i adaptats per cobrir totes les necessitats dels residents, on es treballa de manera independent de la resta de la Residència, però alhora amb tots els recursos materials i personals necessaris. A més, la millora i adaptació del jardí i de les terrasses, permet que la Residència s’obri a l’exterior perquè els usuaris puguin gaudir de l’aire lliure tant a l’estiu, com a l’hivern.

La capacitat de la residència, des de que es va inaugurar el nou edifici és de 138 persones i actualment tenim el 98% de les places ocupades.

A banda del servei de Residència, al llarg d’aquests 30 anys de funcionament, s’han anat incorporant altres serveis com: el Servei d’Àpats a domicili, el Servei d’Habitatge i el Servei de Centre de dia. Amb l’edifici nou, el Centre de Dia ha permès doblar la seva capacitat fins a 50 places, tot i que actualment són una vintena les persones que el fan servir: «és un dels serveis que està costant més d’arrencar» comenta el director, ja que fins el maig de l’any passat va restar tancar.

Per tal de facilitat l’accés al Centre de dia, la Residència Pi i Sunyer disposa d’un servei de transport adaptat des del domicili de l’usuari fins al Centre de Dia i el camí de tornada a casa. Actualment, es compta amb la ruta dins del municipi de Roses i s’espera que ben aviat es pugui tenir una segona ruta que anirà des de la localitat de Vilajuïga, passant per Pau i Palau-Saverdera i fins al Centre de Dia.

Josep Marés, director: «El contacte social canvia la qualitat de vida de l’usuari»

El complex residencial de la Residència Pi i Sunyer es troba ubicat en un entorn privilegiat, dins del municipi de Roses.

Què ha suposat l’ampliació de la residència?

Anàvem augmentant els serveis i la residència havia quedat petita, per donar una millor qualitat al resident vam iniciar un projecte que ha desembocat en aquest edifici nou. És molt gran i ha permès esponjar els serveis, cosa que ens ha facilitat adaptar-nos a la situació més actual i treballar amb les Unitats de Convivència Independents, és a dir els residents fan vida a la mateixa planta, tot i que poden realitzar activitats grupals a la planta baixa. De l’edifici destaca també l’ampli jardí que disposa la residència on poden fer vida en comú.

El nou edifici ha permès millorar els serveis?

Amb l’ampliació que hem fet podem tenir a la Residència fins a 5o places al Centre de dia, 20 de les quals són places públiques concertades amb el Departament de Drets Socials; la resta són privades amb possibilitat de sol·licitar una prestació vinculada al servei. El Centre de dia permet a l’usuari gaudir de la companyia d’altres persones i d’una varietat d’activitats lúdiques i terapèutiques, que ajudaran a mantenir el benestar físic i psicològic de l’usuari, sense renunciar a viure a la seva llar.

Una de les novetats és la creació d’una ruta perquè la gent de fora de Roses pugui accedir al servei.

Per tal de facilitat l’accés al Centre de dia de les persones la Residència Pi i Sunyer disposa d’un servei de transport adaptat des del domicili de l’usuari fins al Centre de Dia. Ara es compta amb una segona ruta que anirà des de la localitat de Vilajuïga, passant per Pau i Palau-Saverdera i fins al Centre de Dia per a la gent que ve dels pobles dels voltants. Seria un servei diari de dilluns a divendres. S’aniria a buscar l’usuari a primera hora del dia i després se’l retornaria a casa. Així s’obre una possibilitat més a gent que està més sola, o que no tingui manera de desplaçar-se per fer totes les activitats ludiques i terapèutiques que fem i puguin estar en contacte amb altra gent, que és el que moltes vegades necessiten per canviar la qualitat de vida que tenen.

Continuen els actes de celebració?

Tindrem algunes xerrades que englobaríem dins els 30 anys. Per Corpus vam fer una xerrada-col.loqui a càrrec de la Presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallés i el Dr. Ramon Sans, voluntari de l’Associació per parlar dels drets de les persones al final de vida i el document de voluntats anticipades. Va ser una xerrada molt interessant on es varen resoldre tots els dubtes i qüestions presentades.