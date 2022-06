Aquest estiu, arriba a Carreras Foto Vídeo la nova gamma de TV Sony Bravia. Trobem diversos models. En primer lloc, hi ha la TV Bravia HDR amb la millor qualitat d’imatge i so del seu nivell, disponibles en dos models i mides entre 32, 43 i 50”.

En segon lloc, el Bravia 4K HDR amb quatre vegades més de resolució que l’HD i processador X1 perquè les imatges en la millor qualitat baixin fluides de les plataformes que tenim contractades. Disponibles en dos models entre 43, 50, 55, 65”.

En tercer lloc, hi ha la TV Bravia 4K HDR XR Full Array LED amb un sistema d’il·luminació que és actiu, ajuda a fer la imatge, això vol dir que la part de la pantalla que ha de ser més clara rep més llum i la més fosca no en rep tanta, fent que hi hagi molt més contrast i realisme en les imatges, encara que la llum ambient de la sala sigui molt forta, com quan entra el sol.

També trobem, en quart lloc, la gran novetat d’aquest any, les TV Bravia 4K HDR XR Mini LED, que tenen més qualitat d’imatge i so, més definició en la il·luminació de la pantalla, un so que s’ajusta al que apareix a la pantalla amb altaveu posterior de greus i un acabat Premium.

I per acabar de presentar la gamma, els Bravia 4K HDR OLED, la perfecció en imatge, so i disseny. Gràcies a aquesta tecnologia cada punt que forma la imatge genera la seva pròpia llum, això fa que hi hagi un contrast i realisme sense precedents amb una sensació de volum i profunditat increïbles i com a novetat, un nou panell amb més potència de llum conservant els colors variats, QD-OLED, la superació de la perfecció.

Per descobrir tots els detalls dels televisors de la gamma TV Sony Bravia, acudiu a Carreras Foto Vídeo, on us atendran d’una forma amable i personalitzada.