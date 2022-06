La clínica de reproducció assistida FIV Obradors de Figueres és un espai de referència a tot el territori transfronterer en la seva especialitat. Està dirigida pels doctors Josep Obradors, director mèdic, i Albert Obradors, director de laboratori, i integrada per un equip de vint-i-dos professionals. La clínica ha ajudat a néixer 250 bebès d’arreu del món. Mensualment, els doctors Obradors responen els dubtes dels lectors del Setmanari de l’Alt Empordà (emporda.info) en un consultori a través de l’edició digital. Aquí tenen un resum de les darreres qüestions i respostes fetes al web.

Què diferencia la vostra clínica d’altres? No sé com fer-ho per triar-ne una en concret.

Nosaltres ens basem en 3 pilars: 1) Alt nivell tècnic: tenim els mateixos equipaments de qualsevol gran clínica de Barcelona, Madrid o Nova York (per exemple, fa 15 dies ens van instal·lar l’incubador d’embrions més modern que existeix, l’embryscope plus). 2) Alt nivell mèdic i científic. Realitzem proves, test i estudis que no es fan de rutina a altres centres, com l’estudi de fragmentació COMET (que es fa a tots els pacients), la congelació de tots els embrions per evitar la transferència en fresc per obtenir una taxa d’embaràs superior, estudi genètic als embrions (o DGP), estudis endometrials (com Matricelab o Endometrio), i en contínua millora i incorporant els últims estudis mes a mes. 3) Emocionalment propers: els pacients NO són un número, ens preocupem per vosaltres i volem que us sentiu a gust, i que participeu en el procés i que us sentiu acompanyats, però amb total privacitat. Cada pacient està en una sala d’espera individual. I tenim servei de suport emocional si calgués. Aquests són els tres pilars que defineixen FIVOBRADORS, però crec que el més important, és que tinguis un bon feeling amb els professionals que t’han d’ajudar en el procés de ser pares, i això, es pot tenir només si hi entres en contacte.

Quines proves es fan abans d’una fecundació in vitro?

Es realitzen proves tant a la dona com a l’home. A la dona: ecografia per veure el nombre d’òvuls que genera cada mes i analítiques sanguínies i genètiques. A l’home: estudi del semen (volum, concentració i mobilitat) i també estudi de la qualitat genètica del semen (estudi de fragmentació de l’ADN del semen), i també analítiques i estudi genètic al pacient (el cariotip). Amb aquestes proves ja podem començar a veure on hi ha el problema i quina solució hi podem donar. Si cal, hi ha altres proves genètiques als embrions o a l’úter per acabar de trobar causes si és el cas.

Durant un tractament de fecundació in vitro es pot fer esport o tenir sexe amb normalitat o s’ha de fer repòs absolut durant un temps?

Recomanem fer una vida una mica més tranquil·la, la veritat. Sobretot durant els últims dies d’estimulació ovàrica o quan posem els embrions (transferència embrionària). Evitem que la pacient estigui cansada durant aquests moments clau.

Quina probabilitat hi ha que una fecundació in vitro no funcioni?

Depèn molt de l’edat de la pacient. Si la pacient té menys de 30 anys, la taxa d’èxit és al voltant del 100%. Si té entre 30-35, la taxa és del 75%. Si té entre 35-40 anys, del 50%. A partir dels 40, baixa molt, entre un 30% al 2%, segons l’edat. Per tant, segons l’edat de la pacient (i dels òvuls) tenim més o menys probabilitat que no funcioni.

És cert que amb la fecundació in vitro es poden evitar malalties genètiques?

Sí, es poden evitar alteracions cromosòmiques als embrions (com la síndrome de Down) (o trisomia del cromosoma 21); i també malalties genètiques hereditàries com la fibrosi quística, distròfia muscular, hemofília i un llarg etcètera. A FIVObradors, la majoria de pacients realitzen estudis als seus embrions per evitar aquest tipus de problemes (sobretot les alteracions cromosòmiques), és el que es coneix com a diagnòstic genètic preimplantacional.

Doctors, a mi m’agradaria saber si fa mal l’extracció d’òvuls?

La punció fol·licular (extracció dels òvuls) es realitza sota sedació general (la més lleugera de les anestèsies generals) i, per tant, la pacient no nota res. Cap dolor. En despertar-se tampoc té dolors, perquè donem calmants. Sí que recomanem continuar amb calmants (ibuprofèn i paracetamol) durant la tarda i l’endemà per si de cas. Però totes les pacients ja fan vida 100% normal l’endemà.

Quants embrions s’implanten a l’úter?

La llei espanyola permet fins a tres, però nosaltres, i seguint les recomanacions internacionals, transferim un sol embrió. Amb dos embrions, hi ha molt de risc de gestació gemel·lar, i també de part prematur, i això pot donar greus problemes als nadons. Per tant, per evitar complicacions i riscos, sempre recomanem posar un embrió.

Tinc 40 anys i m’agradaria saber si encara que hagi sigut mare abans és una bona edat per sotmetre’m a una fecundació in vitro?

Hola, nosaltres tenim pacients de totes les edats, des de 20-25 fins a pacients de 45-49 anys! Per tant, si el teu desig és tornar a ser mare, sens dubte que ho podràs aconseguir. Hi ha diferents tècniques adaptades a cada tipus de pacient, és clar, però això ja ho parlaràs amb el teu especialista en reproducció assistida.