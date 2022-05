Interdiesel S.A., amb seu a Figueres i més de 40 anys en el món de l’automoció, ha comprat la concessió de Renault i Dacia a la província, fins ara en possessió de Santiago Juandó, una altra històrica empresa gironina. L’adquisició del negoci es va fer efectiva la setmana passada i els nous operadors ja estan treballant a les instal·lacions de la carretera N-II a Fornells de la Selva.

El gerent d’Interdiesel, Robert Espígol, va explicar que la compra pretén satisfer els objectius de creixement de l’empresa. «Volem agafar un volum més gran de marques i obtenir un percentatge important de la quota per fer un pas endavant i fer front als reptes del sector». Amb el traspàs de la unitat productiva els nous propietaris asseguren que mantindran tant la plantilla com les instal·lacions que ja tenien amb els anteriors responsables.

Amb la compra de Renault i Dacia Interdiesel es converteix en un dels concessionaris més importants i un nou gran grup del sector de l’automoció a Girona. Fins ara base d’aquesta companyia es trobava a la capital de l’Alt Empordà. Allà hi té la concessió de Nissan i Toyota (per a la comarca i les rodalies) i Maxus (especialitzada en furgonetes). La firma també s’encarrega de la distribució de les motos elèctriques de la marca catalana Silence, i també de Zero Motorcycles. A més, té a Girona la concessió de Lexus.