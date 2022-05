Calçats Roig de Figueres lluita, des de fa un temps, per fer de l’especialització, la diferenciació i la proximitat el motor de funcionament de l’establiment. I és precisament seguint aquesta filosofia que recentment l’emblemàtica botiga ha incorporat al seu estoc les sabates esportives de la marca Vegtus, «un calçat fet amb materials vegans, ecològics i sostenibles, i de quilòmetre zero, ja que tota la producció es fa al país», detalla Miquel Roig, propietari de l’establiment.

En aquest sentit, val a dir que Vegtus és un projecte nascut a Barcelona i produït a Alacant que es projecta com a marca de referència al sector de la moda i complements vegans i sostenibles de producció nacional. A la vegada, l’objectiu principal de la marca és deixar empremta en el món de la moda sostenible.

Fabricació pionera

Seguint aquesta línia, val a dir que la singularitat de la marca rau també en la forma de confeccionar els seus calçats. «Vegtus utilitza cactus per fabricar les sabates esportives. S’agafa la pell del cactus, es pela, i es deixa assecar», explica Roig, remarcant que els cactus regeneren la seva pell i que, per tant, no es malmeten les seves vides per fabricar les sabates. De fet, Vegtus no fa servir ni herbicides, ni pesticides, ni energia addicional durant el procés d’assecament.

Alhora, cal remarcar que aquesta va ser la primera marca a Espanya en apostar per la innovació de la pell vegana extreta de cactus. Ara bé, aquesta pell té l’aparença del cuir, però és més resistent.

Així mateix, una altra de les diferències de la marca Vegtus és la forma de distribució. «Aquesta marca busca la fusió entre la venda en línia i la física. Busca la pluralitat. I a més ho fa amb rapidesa. Si un client ve aquí i vol un model de Vegtus que no tenim, nosaltres el demanem online, i en 48 hores ja haurà arribat», diu Miquel Roig.

Models per a tots els gustos

Val a dir també que Vegtus ofereix molts models de sabates esportives, i n’hi ha per tots els gustos. De fet, en trobem un total de set: Basics, Nopal, Onix Black, Oasis, Sahara, Guajira i Agave Black. Tots ells es poden trobar a la botiga Orígens concept store, de Calçats Roig, a la Rambla de Figueres número 1.

I és que Calçats Roig i Vegtus et permeten vestir com penses i preservar els valors del medi ambient amb uns calçats de disseny atemporal, urbà i casual que combina amb tots els looks.