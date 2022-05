Essència Vital és un espai holístic de nova obertura a l’Escala. És un projecte adreçat a famílies i persones obertes a una nova manera d’entendre i viure la psicologia i l’apropament al benestar físic, emocional i mental. I sobretot, per a aquelles persones inquietes que han provat diferents serveis i encara no han trobat l’espai on retrobar-se amb elles mateixes i amb la seva Essència.

L’enfocament holístic d’Essència Vital és obert, flexible i innovador. Es tracta d’una nova forma d’abordar problemes concrets però també indicat per a fer un pas més profund en la pròpia trajectòria vital. Trobareu tallers, xerrades, activitats de psicologia holística, de ioga i meditació, cos i moviment, taitxí i txikung… Les activitats que es proposen són en diferents horaris i modalitats, trobareu activitats regulars, monogràfics, tallers d’un dia, d’entre setmana, de cap de setmana… així com diferents formes de pagament per facilitar a les persones l’acostament a l’espai. La proposta Essència Vital és concreta, clara i amb una oferta personalitzada a les característiques i necessitats de cada persona o família. És un projecte viu, en fase de creació constant, i, per tant, obert a les persones, a noves propostes i modalitats. Els podeu trobar a l’Escala, a l’avinguda Ave Maria, 27 però també i properament online, per a poder satisfer necessitats a tots els nivells i situacions personals. Essència Vital TELÈFON: 644 034 405 WEB: www.essencia-vital.com