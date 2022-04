La boxa és esport olímpic i durant anys va tenir molt de seguiment a l’Alt Empordà, sobretot amb les vetllades que s’organitzaven a Figueres a través dels diferents grups que hi ha hagut, entre ells el Club Ring de Simón Martínez. A la ciutat encara hi ha molta activitat en aquest esport. Ara, a Roses, Pablo Cruz ha iniciat un nou projecte amb l’obertura oficial del Warriors Boxing Club.

L’entitat té la seva seu i el gimnàs al cèntric carrer de Pep Ventura, a tocar el mercat municipal. Pablo Cruz, nascut a Mollet del Vallès i establert a Roses des de fa uns anys, ha estat un practicant de boxa amateur amb molta experiència, havent participat en vint-i-sis combats. «Aquí vam començar un grup d’amics entrenant-nos al carrer, a Santa Margarida. Vam veure que cada vegada érem més gent interessada en la boxa i, al final, ens vam decidir per crear el nostre propi club», explica des de la recepció del local.

El Warriors Boxing Club és obert cada dia, excepte diumenges i festius. «Treballem sempre amb els mateixos paràmetres que regeixen el nostre esport: respecte, disciplina, motivació. Preparem a la gent per estar en forma. També fem entrenaments privats i, molt important, tenim escola de formació de joves». El Club vol ser també un espai que afavoreixi la inclusió social des dels valors esportius de la boxa allunyats de la violència.

El local del carrer Pep Ventura els hi està quedant petit davant l’èxit de la iniciativa i Pablo Cruz i el seu equip ja pensen a trobar un segon espai per a garantir els serveis als usuaris. Per al futur queda organitzar exhibicions i vetllades i ampliar l’escola formativa de mainada.