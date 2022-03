Degut a l'èxit recollit l'any passat, Comerç Figueres Associació i el Museu del Joguet han decidit repetir enguany la iniciativa de repartir premis a dins de les baldufes de xocolata amb motiu de la Setmana Santa i les Fires i Festes de la Santa Creu.

Hi ha un total de 1.000 euros en premis entre el 4 d'abril i el 3 de maig 2022. Les baldufes de xocolata amb premi seran repartides per les cinc pastisseries de Figueres autoritzades són Tall Dolç, Parc Bosch, Maia Flequers, Opera i Tentacions Figueres.

Els premis que es poden aconseguir són:

1 val regal de 200 euros per consumir en els establiments associats de Comerç Figueres.

4 vals regal de 100 euros per consumir en els establiments associats de Comerç Figueres.

6 vals regal de 50 euros per consumir als restaurants associats a Comerç Figueres.

4 vals regal de 25 euros per consumir en establiments associats de Comerç Figueres.

Hi ha fins a 125 entrades per visitar el Museu del Joguet.

Quan trobis el teu val regal posa't en contacte amb l'oficina de Comerç Figueres per telèfon al 872 217 175 o per mail a info@comercfigueres.com per tal de poder bescanviar-lo.