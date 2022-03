Dissabte al vespre va ser un dia molt especial per al grup Optipunt. En el seu centre del carrer Concepció de Figueres es va celebrar el vint-i-cinquè aniversari de la fundació del gabinet òptic impulsat pel doctor en optimetria Ahmad Zaben. Una empresa en plena expansió que aviat estrenarà una nova seu.

L’alcaldessa Agnès Lladó i la regidora de Comerç Ester Marcos van formar part de la llista d’assistents juntament amb clients i amics del centre. També hi van ser els treballadors i extreballadors dels quatre establiments d’Optipunt, els dos de Figueres i els gabinets d’Olot i Roses.

«Hem arriat fins aquí treballant cada dia, apostant en la innovació per a millorar la salut visual dels nostres clients i fent de la formació constant de tot l’equip un camí a seguir», diu Ahmad Zaben. Envoltat de la seva família va centrar l’acte en el reconeixement a la feina de l’equip humà, lliurant un obsequi personal a cadascun dels seus membres. També va reconèixer la col·laboració de l’Ajuntament i la complicitat informativa del Setmanari de l’Alt Empordà.

«Optipunt és un exemple empresarial molt important, ja que arriba als vint-i-cinc anys oferint un servei de qualitat i formant constantment els seus treballadors, amb la qual cosa es genera valor afegit per a la ciutat», explica l’alcaldessa Agnès Lladó.

En nom del setmanari, el reconeixement va ser recollit per Carles Ayats i Santi Coll, director editorial i director de la publicació, respectivament. Els assistents van poder participar en el sorteig de diversos productes de marques reconegudes.

El futur d’Optipunt passa per la pròxima obertura d’unes noves instal·lacions de dues plantes a la plaça de l’Escorxador de Figueres, on és previst que hi hagi més espai per a l’atenció als clients i pacients del centre.