En el cèntric carrer Sant Pau de Figueres acaba d’obrir la nova Fruiteria Silvana. En ella, hi trobareu tota mena de fruites i verdures de qualitat, a preu molt competitiu i amb un ampli assortit de varietats dels diferents productes de temporada. Silvana i Diego, els seus responsables, també us proposen altres articles alimentaris de consum habitual, com ara els fruits secs. Obert cada dia, de dilluns a dissabte.

Fruiteria Silvana