L'empresa d'inserció laboral de Càritas Ecosol ha començat a distribuir productes locals a través del programa Projectes Singulars. Aquest programa, finançat pel Departament d'Empresa i Treball, té per objectiu reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de joves sense feina i que no estan integrats en el sistema d'educació. Ecosol ha començat la distribució de producte de la cooperativa la Sobirana, que s'encarrega de recuperar licors casolans com ara la ratafia o el licor de taronja. Ecosol compta amb tres punts de recollida: un a Girona, un altre a Figueres i un tercer a Olot. La participació en aquest programa del Govern permetrà contractar més persones en risc d'exclusió.

El programa Projectes Singulars és una iniciativa del Departament d'Empresa i Treball que emplaça a empreses a promocionar llocs de feina per a joves que estan a l'atur i tampoc estan integrats en els sistemes d'educació i formació. A través d'aquestes places del projecte, els joves adquireixen experiència i competències professionals que els permetran accedir al mercat regular de treball. Un dels projectes seleccionats per aquest projecte és el d'Optimització de logística agroecològica que ha presentat l'empresa d'inserció laboral de Càritas, Ecosol. En ell hi participen la cooperativa Arran de Terra, la Fundació Emys i l'Ateneu Cooperatiu de Girona. El projecte consisteix que l'empresa Ecosol s'encarrega de portar a domicili alguns productes locals. Aquesta setmana han començat a repartir els productes de la cooperativa de Santa Coloma de Farners la Sobirana. Es tracta d'una empresa que elabora i recupera alguns dels licors tradicionals casolans com ara la ratafia o el licor de taronja. Es preveu que en els propers dies, els treballadors d'Ecosol també reparteixin altres productes de proximitat. Ho faran a través dels tres centres de distribució que té l'empresa d'inserció laboral de Càritas a Girona, Figueres i Olot. Des d'Ecosol preveuen que la participació en aquest programa finançat per Empresa i Treball els permetrà contractar més persones en risc d'exclusió social.