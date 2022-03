Stefano Rosso representa la tercera generació familiar de l’empresa fundada pel seu avi, Dino Pavese i que dirigeix el seu pare, Walter Rosso.

Gelati Dino s’expandeix a Madrid, Barcelona i Costa Brava. Hi ha previsió d’augmentar punts de venda a l’Alt Empordà en el futur?

Estem amb alguns projectes a la mà.

Tenen set gelateries a la comarca (Roses, Empuriabrava, Port de la Selva i la Jonquera). A quin lloc us agradaria tenir presència?

Cadaqués és una plaça que ens agrada molt. Quan surti un local que ens encaixi, lluitarem per poder ser-hi.

Quina és la gelateria de l’Alt Empordà que té més «èxit»?

La botiga del nostre franquiciat del Gran Jonquera és una de les millors botigues de xarxa. Durant els últims anys, el centre comercial ha estat creixent molt, combinat amb la gestió del franquiciat ha augurat un local molt exitós. Aquest any introduirem la nova imatge en aquest local, amb una inversió molt important.

Quin tipus de client té Gelati Dino a l’Alt Empordà? És turisme nacional, francès, holandès...?

No tenim dades exactes d’això. La sensació és de meitat i meitat entre nacional i estranger. I el turista més habitual és el francès.

Com ha afectat la pandèmia al sector gelats? Com s’hi ha sobreposat Dino?

El 2020 va ser un any desastrós, i 2021 va ser molt dur per culpa de les restriccions horàries que ens van afectar molt. L’empresa es va dedicar a intentar sobreviure sense haver de reduir estructura. Ara és quan estem prement l’accelerador per recollir els fruits de la feina feta els últims anys.

Amb la pandèmia heu notat que hi hagi canvis de gustos en la tria dels gelats?

No hem notat grans canvis

Quins són els 3 gustos més venuts en el global de totes les gelateries?

Els de sempre. Xocolata holandesa, vainilla, festuc i maduixa són sempre els més venuts.