El 12 de març és el dia Mundial del Glaucoma. Per tenir-lo en compte i actuar en conseqüència, des de fa anys el centre Optipunt del doctor Ahmad Zaben porta a terme una campanya de prevenció d’aquesta patologia que representa la primera causa de ceguesa irreversible en el món.

Aquesta malaltia, que ocasiona un augment de la pressió intraocular que afecta el nervi òptic, no produeix símptomes i, quan el pacient s’adona que el seu angle de visió es va tancant, la seva progressió és ja inevitable. Només si es detecta de forma precoç, es pot atenuar el seu impacte.

Amb el lema «Guanya temps, no perdis la visió», durant la Setmana Mundial del Glaucoma, Optipunt posa a disposició de la població, de forma gratuïta, informació sobre aquesta patologia, com són les quatre proves bàsiques de screening: Prova d’agudesa visual; Prendre la pressió ocular; Exploració del nervi òptic mitjançant la tomografia de coherència òptica i la campimetria, que continua sent un pilar bàsic.

Aquesta és una bona ocasió per tenir un primer control sobre l’estat de la visió en relació amb el glaucoma. Optipunt posa a disposició de tots els empordanesos els seus moderns equips tecnològics i l’experiència dels seus professionals optometristes, una plantilla en formació constant des de la fundació del centre de Figueres, que enguany celebra el seu vint-i-cinquè aniversari.

Malaltia crònica

L’objectiu d’Optipunt és «detectar els pacients que tenen glaucoma i no ho saben». Optipunt pretén cridar l’atenció sobre una malaltia crònica que pot afectar molt greument la visió i arribar a causar ceguesa. El glaucoma és un grup de malalties del nervi òptic que té en comú una lesió típica d’aquest, augment de l’excavació, i l’aparició d’uns defectes característics en el camp visual. Els factors de risc de glaucoma ben definits són l’edat avançada, els antecedents familiars de glaucoma, la pressió intraocular elevada, la utilització de corticoides, els traumatismes oculars i altres patologies predisposants.

Difícil de detectar

El glaucoma és una malaltia ocular que és molt difícil de detectar i a vegades pot ser massa tard per salvar la visió. El doctor Ahmad Zaben vol aportar el granet de sorra a la difusió i conscienciació a través de cinc consells que ajudaran a prevenir la malaltia i a mantenir-se alerta davant de qualsevol anomalia.

Primer: Fer-se revisions completes dels ulls amb freqüència regular a partir dels 40 anys, ja que és l’inici de l’etapa de risc. Cal recordar que una visita a temps a l’especialista evita el 80% dels casos de ceguesa provocats per glaucoma.

Segon: Anar a especialistes que mesurin la pressió intraocular (PIO). És un procés senzill, ràpid i efectiu, que permet detectar una gran part dels casos de glaucoma.

Tercer: Si es tenen familiars amb glaucoma, no s’ha d’esperar fins a l’edat recomanada per a les revisions. En molts casos, és una malaltia hereditària.

Quart: Si es pateix diabetis, alta pressió arterial o malalties del cor, no s’ha de dubtar a realitzar-se revisions periòdiques, ja que aquestes patologies augmenten el risc de patir glaucoma.

Cinquè: Cal cuidar l’alimentació i consumir aliments antioxidants i, finalment, és recomanable realitzar un examen del nervi òptic, ja que és la zona que es veu afectada per la pressió intraocular.

Des d’Optipunt volen destacar la importància que tenen les revisions periòdiques per mantenir una bona salut visual.

El glaucoma és una malaltia ocular cada vegada més present, de manera que cal obrir bé els ulls per comprendre que és una rellevant causa de ceguesa i que la prevenció és el millor aliat i el principi d’una bona salut. Demaneu hora a Optipunt.

Optipunt

TELÈFON: 972 506 386

WEB: www.optipunt.com