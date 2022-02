Novafrut, Nova Fruticultura SL, es va fundar l’agost del 2002 a Figueres amb l’objectiu d’innovar en la utilització de xarxes tècniques per a la protecció directa. Inicialment, el seu camp d’actuació va ser la fructicultura professional, però ha diversificat el seu àmbit de treball realitzant proteccions, també, per a horta, comerços, indústries, zones públiques i particulars.

Aquests vint anys d’experiència situen Novafrut com el proveïdor de referència per als seus clients quant a instal·lacions de protecció i solucions innovadores per als sectors productors agrícola i industrial, i per al públic en general.

L’empresa ha portat a terme, en aquestes dues dècades, instal·lacions arreu de l’Estat espanyol, i n’ha fet, també, a escala internacional, mitjançant les seves empreses associades. La qualitat de totes aquestes actuacions posen de manifest la capacitat de Novafrut de poder oferir les instal·lacions més eficaces del mercat europeu.

L’equip humà és la millor basa de l’empresa, que compta amb professionals àmpliament preparats, persones disposades a ensenyar, dirigir i fer els muntatges allà on calgui. Els tècnics comercials són els encarregats de facilitar als clients els pressupostos que s’adapten a les necessitats d’aquests, al millor preu, oferint les darreres novetats en xarxes i sistemes de muntatge perquè la instal·lació sigui la més eficient del mercat. Tant si el muntatge el porta a terme Novafrut com si és el client qui s’encarrega de realitzar-ho, l’empresa aporta les persones necessàries perquè es faci en les millors condicions, i complint amb els terminis establerts. Durant el muntatge, els professionals estan sempre a disposició del client per resoldre qualsevol dubte o per ajudar en allò que calgui.

Novafrut ofereix als seus clients l’estudi i projecte de solucions personalitzades i adequades per a cada necessitat de protecció, buscant sempre adequar la qualitat dels materials a les exigències de cada client, i amb una relació qualitat/preu inigualable.

Novafrut

Adreça: carrer Terres Blanques, 10. Figueres

Telèfon: 972 510 685

Web: www.redestecnicas.com