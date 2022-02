Miranda Equipaments de Treball és una empresa familiar de recent obertura a Roses, especialitzada en uniformitat laboral i protecció individual per a qualsevol treball.

José Vicente Miranda està juntament amb la Verònica al capdavant de l’establiment que distribueix roba de treball i Epi’s per a indústria, hostaleria i comerços en general. A la botiga, es poden trobar sabates de seguretat, guants, ulleres, protecció auditiva, elements per a treballs en altura, roba d’alta visibilitat, cascos, protecció respiratòria, vestuari d’un sol ús i faixes lumbars amb protecció tèrmica que reté la calor corporal, especials per la protecció a la feina, entre altres productes. «Brindem assessorament per al correcte ús dels diferents equips de protecció individual i una encertada selecció de l’uniforme de treball més adequat per al seu negoci» assenyala José Vicente Miranda, amb més de 15 anys en el mercat de la distribució de roba de treball.

«Ara comença la temporada en el món de l’hostaleria a Roses i disposem de tot el necessari per equipar el personal. Els nostres clients són però de sectors molt diversos, de la població de Roses i també de la comarca i de la província de Girona». L’establiment està situat a l’Avinguda Montserrat en un local decorat amb un estil industrial i urbà. L’horari d’obertura és de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4 a 8 i dissabtes de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia.

Miranda Equipaments de Treball

Adreça: avinguda Montserrat, 49. Roses

Telèfon: 872 205 720

Web: www.equipamentsdetreball.com