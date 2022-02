Al Polígon Industrial de Santa Llogaia d’Àlguema, l’empresa Ferros Perich consta de dues activitats diferents. Una de les activitats disposa d’una nau que és magatzem de ferro nou i ferreteria, on es ven i es comercialitza tota mena de ferro per a la construcció, la indústria, la serralleria o l’ús particular.

Hi podeu trobar materials com bigues, tubs i estructurals, angles, passamans, rodons, xapes, cor rugats, malles i forrellats, entre altres. A Ferros Perich, també disposen de xapes de coberta, policarbonats i panells de sandvitx de diferents tipus per porxos i cobertes, reixes fixes i de ballesta, tota classe de ferro forjat, portes i portals, tota mena de tanques metàl·liques i d’ocultació, com tanca artificial, bruc, vímet i canyes, entre altres.

La venda al detall del ferro tallat amb serra, cisalla, plasma i transport del material és un dels serveis que ofereix l’empresa.

Per a l’altra activitat, Ferros Perich disposa d’una nau en què es porta a terme la gestió del reciclatge i tractament de residus. És en aquest espai on es gestionen i classifiquen els diferents materials fèrrics i no fèrrics, com ara els diferents tipus de ferralla, vehicles fora d’ús (VFU), bateries i metalls com els coures, aluminis, llautó, inoxidables i altres.

L’empresa de Santa Llogaia d’Àlguema s’ocupa de la tramitació i gestió de baixes de vehicles VFU, desballestaments industrials, recollides i transport a domicili, valorant sempre el millor preu del mercat. Ferros Perich és un gestor de residus autoritzat i dedica part dels seus recursos a la transformació constant per ajustar-se a les normes mediambientals més estrictes.

Ferros Perich

Adreça: Polígon Industrial La Coromina, avinguda Àlguema, 7-11

Telèfon: 972 500 624

Web: www.ferrosperich.com