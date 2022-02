El nombre de noves societats mercantils es va disparar un 27,7% el 2021 respecte a l’any anterior, fins a sumar un total de 101.134 empreses, el repunt anual més gran des de l’exercici 2008 a l’Estat espanyol, segons les dades difoses per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Amb la pujada registrada el 2021, la constitució d’empreses posa fi a dos anys consecutius de retrocessos després de les caigudes de l’1,2% i del 15,7% experimentades el 2019 i el 2020, any en què es va declarar la pandèmia.

Per a la constitució de les 101.134 empreses creades el 2021 es van subscriure més de 5.041 milions d’euros, fet que suposa un 2,6% més que el 2020, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 49.846 euros, va disminuir un 19, 6%.

Al mateix temps que va augmentar la creació de societats, el 2021 també es va incrementar la dissolució d’empreses, un 17,1% respecte al 2020, fins a un total de 23.778, la xifra més gran des del 2013. Aquest repunt en la desaparició d’empreses contrasta amb el retrocés del 12,9% que es va registrar el 2020, en any de pandèmia.

De les 23.778 empreses que es van dissoldre el 2021, el 79,3% ho van fer voluntàriament, l’11% per fusió amb altres societats i el 10,8% restant per altres causes.

El 21% de les societats mercantils que es van crear el passat any es dedicava al comerç i el 16,2% a activitats immobiliàries, financeres i assegurances. Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 20% pertanyia al comerç i el 16,6% a la construcció.

Per part seva, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital es va incrementar un 15,8% l’any passat, fins a les 29.203 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 27.294 milions d’euros, xifra un 40,8% superior a la del 2020, mentre que el capital mitjà va ser de 934.646 euros, un 21,6% més.

Dissolucions

Atenent les societats mercantils dissoltes, les comunitats amb major nombre de dissolucions el 2021 van ser Madrid (7.373), Andalusia (3.586) i el País Valencià (1.936). Per contra, les comunitats autònomes amb menys societats mercantils dissoltes van ser Navarra (55), La Rioja (189) i Cantàbria (260).

Balanç positiuMadrid i Catalunya, les més actives

Les comunitats que van crear un nombre més gran d’empreses el 2021 van ser Madrid (23.691 societats), Catalunya (19.186) i Andalusia (17.496 empreses). Les regions que menys societats van constituir van ser La Rioja (431), Cantàbria (803) i Navarra (877).

Totes les regions van crear el 2021 més empreses que l’any de la Covid. Els repunts anuals més importants es van donar a Navarra (+38,5%), Cantàbria (+35,6%), Balears (+34,9%), Madrid (+31,9%) i Castella-la Manxa (+31,7%), mentre que els més moderats van correspondre a Extremadura (+16,8%), Múrcia (+19,6%), el País Basc (+20,5%) i Galícia (+20,9%).