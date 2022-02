L’aplicació d’alimentació animal Sappi App, nascuda a l’Empordà, ha estat llançada fa menys d’un any i ja està disponible a Espanya, Llatinoamèrica i molt aviat a França, el Regne Unit i els Estats Units. Aquest any l’aplicació està enfocada en la seva internacionalització i moltes altres novetats tecnològiques. Sappi App supera ja les 3.000 descàrregues i més de 15.000 productes d’alimentació animal valorats.

Sappi App, va ser reconeguda amb el Premi Emprenedor dels Premis Emprenedors Alt Empordà 2021, pel seu caràcter innovador, les seves oportunitats d’internacionalització i contribució al sector del món animal.

L’aplicació està dissenyada per millorar l’alimentació dels animals i permet desxifrar l’etiquetatge dels pinsos, menjars humits, premis i altres aliments per gossos i gats. Un cop descarregada l’aplicació, l’usuari podrà escanejar etiquetes o buscar un aliment per trobar tota la informació nutricional rellevant, acompanyada d’un semàfor que serveix de referència qualitativa, el Sappi Score. A més l’usuari descobrirà altres alternatives al producte que ha consultat i podrà compartir la seva opinió sobre els productes a través de comentaris, que a la vegada ajudaran els usuaris a escollir tenint en compte la valoració i les experiències de tercers.

Els fundadors de Sappi són Ana Parellada i Toni Ayuste. Ana, la cofundadora i CEO és una professional del món del benestar animal amb una dècada d’experiència. L’objectiu del tàndem és aportar valor a la societat i fomentar consciència en els responsables d’animals de companyia, ajudant-los a prendre millors decisions respecte a la nutrició dels seus millors amics. Els impulsors defineixen Sappi com «un moviment de benestar animal» amb l’app com el primer pas. «Aquest primer any de Sappi, ha sigut un any d’aprenentatge en molts aspectes, anar obrint-se camí en el món digital (que no és fàcil!), i sobretot un any ple d’il·lusions que culmina amb el procés d’internacionalització i les noves features que faran l’app encara més útil per al seu propòsit» explica Parellada.

Sappi és un projecte independent, que ha estat finançat totalment pels seus fundadors. L’objectivitat és un dels pilars del projecte, i per això han assumit el compromís de no rebre finançament de marques d’aliments per a animals. «Sappi és un projecte jove i que neix amb moltes ganes de fer les coses bé, tenint com a objectiu maximitzar el benestar animal a la societat, i per això és molt important la independència econòmica del projecte, imprescindible per la seva supervivència».

Els fundadors de Sappi reiteren que en aquest 2022 «el següent pas és la internacionalització, ja que la nostra filosofia és global i aplicable a qualsevol part del món. Compartir la informació a escala mundial, farà que molts animals puguin optar a una millor qualitat de vida» recalca Toni Ayuste.

Els impulsors de Sappi s’han proposat com a finalitat ajudar als responsables d’animals particularment gossos i gats, a prendre les millors decisions». La propera fita en l’agenda de Sappi és el llançament de l’ebook Volver al origen: Introducción a la Alimentación Natural Animal, redactat per Vicenzo de Ioanni, i que comparteix les claus sobre l’alimentació natural i com oferir una millor dieta als gossos i als gats.