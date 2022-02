La dansa és sinònim de bellesa, però també de sacrifici i constància. Això ho saben bé la trentena d’integrants del Jove Ballet Figueres que, dia rere dia, avancen i es perfeccionen per apuntalar el seu somni. Per copsar de ben a prop l’intens treball que realitzen i alhora perquè sentin l’escalfor del públic, aquest diumenge, a les 6 de la tarda, presenten les coreografies de la nova temporada al Teatre de Figueres. És un acte obert, no només a les famílies, sinó al públic en general perquè, com explica la codirectora de l’escola de dansa Marta Coll, «volem que la gent de casa vegi tot el que fem».

Les integrants del Jove Ballet Figueres tenen entre 6 i 18 anys. Tot i la joventut, s’hi deixen la pell aprenent, assajant i perfeccionant per donar forma a uns espectacles plens d’elegància i professionalitat. És per donar visibilitat, una sortida i, fins i tot, una motivació a aquestes ballarines amb gran potencial i talent que Marta Coll va apostar per tirar endavant l’any 2016 aquesta companyia, constituïda ja com a associació sense ànim de lucre i que es finança gràcies al suport de les famílies. Jove Ballet Figueres va començar amb només sis nenes i ara ja tenen ballarines en totes les categories. Marta Coll admet que per a elles «és molt bo sortir de Figueres, veure què es trobaran». L’experiència ha donat fruits. Només cal veure els resultats que estan obtenint en tots els concursos. El darrer, el Dance World Cup, l’agost de l’any passat, on se’n van endur catorze medalles.

L’espectacle que presenten diumenge està molt cuidat i és fruit de moltes complicitats. Inclou coreografies de ballet clàssic, bona part d’elles de repertori original, i neoclàssic que han treballat amb la mateixa Marta Coll, i de jazz i contemporani sota la supervisió de Laura Macias. A més, les ballarines han treballat amb la coreògrafa convidada Maria Garreta que els ha preparat quatre peces. «Treballar amb altres coreògrafs és molt enriquidor per a elles», assegura Marta Coll, que admet que per preparar el muntatge ha calgut superar molts obstacles, ja que la pandèmia i l’obligació de dur mascareta no ho ha posat fàcil. Tothom qui vulgui pot veure l’espectacle. L’entrada costa 6 euros i es pot adquirir a taquilla. Tots els ingressos van dirigits a finançar el muntatge.