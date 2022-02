L’establiment The CBD side, ubicat al carrer Tints, número 18 de Figueres, és un espai creat per un grup de persones expertes en cànnabis on es pretén oferir la millor i major informació possible sobre el cannabidiol (CBD). Neix amb l’objectiu d’apropar el públic als beneficis, propietats curatives i terapèutiques de l’CBD. «Compten amb la major i millor varietat de productes derivats del cànem en diferents concentracions de cannabidiol (CBD). Flors, vaporitzadors, tintures, e-líquids, tota mena de cremes i diversos tipus de productes on el cannabidiol és l’element protagonista. Tots ells estan disponibles tant a la botiga física on el client podrà ser assessorat pel personal especialitzat, o a la pàgina web i botiga en línia».

Què és el cbd? El Cannabidiol, també anomenat CBD, és un cannabinoide. Els cannabinoides són els principis actius de la planta Cannabis Sativa L., és a dir, són, bàsicament, els responsables dels efectes terapèutics de la planta del cànnabis. El CBD o Cannabidiol, és un dels 2 cannabinoides més presents a la planta i presenta múltiples propietats medicinals. Les més destacables són la neuroprotecció, l’antiinflamació i la relaxació psicofísica. Un aspecte clau del CBD és que no és psicoactiu i que redueix els efectes secundaris generats paper THC, com l’ansietat, la taquicàrdia o les alteracions de la consciència / psicoactivitat. És legal? És legal perquè no és un psicoactiu no pateix una fiscalització tan severa com el THC. EI THC, que provoca psicoactitat, sí que està fiscalitzat en l’àmbit internacional i tots els productes derivats del cànnabis que en continguin han de tenir una concentració per sota del 0,2% (amb algunes excepcions). El Cànnabis té dues espècies: el cànem que pot contenir fins al 20% de CBD i els seus nivells de THC són molt baixos i la marihuana que té nivells de CBD de fins al 10% i nivells de THC que poden superar el 20%. Les propietats terapèutiques més importants del CBD, demostrades amb diferent qualitat d’evidència són: modula el dolor i potència l’efecte d’analgèsics; alleuja l’ansietat i modula l’estat d’ànim; redueix epilèpsies i convulsions; redueix nivells de sucre en sang; redueix la inflamació; redueix vòmits i nàusees; alenteix el creixement bacterial; redueix la tensió i els espasmes musculars; té un efecte tranquil·litzant; s’indica en el tractament de psoriasi i èczemes; és neuroprotector; antibacterià i inhibeix el creixement de cèl·lules canceroses. L’horari és dilluns a la tarda, des de les 4 a les 8 de la tarda i de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. The CBD side TELÈFON: 615 847 902 WEB: www.thecbdside.com