Una addicció és una malaltia física i psicoemocional que crea una dependència o necessitat cap a una substància, una activitat o una relació, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Un bon tractament integral és molt important en l’atenció a les persones que presenten una addicció i que tenen la voluntat de sortir-ne. Això ho saben bé a Sinopsis Centro, un espai amb seu a Figueres en què Erik Berjano, director del centre, i el seu equip enfoquen el seu treball en la recuperació de l’addicció i, sobretot, en què la persona no torni a consumir mai més. La clau es troba en el mètode Minnesota cognitiu i conductual, un model de tractament que proporciona al pacient un ventall d’eines i pautes necessàries per aprendre a gaudir d’una vida digna, conscient, ordenada i lliure de consums. L’esport, les rutines, els horaris i les responsabilitats formen una part essencial d’aquest procés de recuperació.

Alcohol, drogues, abús de psicofàrmacs, addicció a la feina, al joc, al sexe, a Internet... Les addiccions es manifesten en qualsevol conducta que una persona troba temporalment plaent i amb la qual sent un alleugeriment, però que alhora comporta una ansietat. Els professionals de Sinopsis Centro aborden cada cas seguint uns processos i uns assessoraments adequats per ajudar la persona addicta a sortir d’aquells cercles foscos i viciosos en què s’ha endinsat. L’equip d’experts ofereix una atenció personalitzada i terapèutica perquè cada addicció és diferent, ja que els motius, les vivències i l’experiència de cada persona també són diferents.

El fet que tant les persones afectades per la malaltia de l’addicció com els familiars o amics tinguin un equip de professionals a prop, on saben que es poden dirigir per a qualsevol tipus de consulta o per demanar suport terapèutic, fa que afrontar el procés de recuperació sigui molt més eficaç.

Per això, Sinopsis Centro ha impulsat l’intervencionisme terapèutic als domicilis. Així, es dona resposta a la necessitat de desplaçar-se als domicilis de les persones o famílies que els demanen ajut a l’hora d’afrontar la gestió de l’inici del procés de recuperació de les addiccions. Sinopsis Centro convida tothom que tingui qualsevol dubte sobre com deixar de consumir, o sobre com ajudar una persona afectada per una addicció, a contactar al telèfon 619 65 44 82, per poder tractar el tema d’una manera terapèutica i professional. El centre es troba al carrer Nou, número 5, de Figueres.