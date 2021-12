Mineral Sweet és una invitació a viatjar, a fer un viatge pels minerals vers diverses regions del món riques en saber fer, una obertura al descobriment de l’artesania local, un patrimoni cultural, però també un homenatge al talent que es transmet de generació en generació a molts països com Madagascar, Índia, Xina, Sud-àfrica, Lituània, Brasil i molts altres.

Mineral Sweet ha obert les seves portes a la Rambla de Figueres, en un espai decorat amb el mobiliari que crea MindMade. «És una empresa de Granollers que viu amb la fusta el mateix que jo experimento amb els minerals: una relació d’amor i respecte. Així que vaig trucar al meu amic Dídac que va dissenyar tots els mobles fets a mida, en pi natural, de producció controlada... M’encanta la seva filosofia, i el seu saber fer és impressionant», explica la propietària de la botiga, Sandra Malgras, que també ha tingut una especial delicadesa a l’hora de crear un pont entre el seu univers mineral i el cap de Creus.

«Tenim la sort de viure en una regió geològicament rica, el cap de Creus. Vaig demanar al meu company que em fes una foto que he imprès i exposat a la botiga, amb l’esperança que la gent estigui interessada i faci preguntes. Vull destacar la comarca i més concretament el cap de Creus», comenta la propietària de Mineral Sweet, alhora que destaca com n’és d’important oferir al seu producte, als seus minerals, la dignitat i el respecte que mereixen. «La ubicació és perfecta per a això, tinc un aparador doble, situat a la Rambla», anota Sandra Malgras, mentre subratlla com n’és d’important per a ella que la seva botiga es trobi a Figueres: «Visc a Figueres des de l’any 2009 i mai no m’hauria pensat obrir una botiga a la Rambla. Només voldria dir fins a quin punt em fa feliç ser aquí. Figueres té, al meu entendre, un potencial immens. Només espero que s’exploti fins al punt just».

Com a apassionada pels minerals des de fa vint anys, explica que «els minerals, per molts que n’hi hagi, són l’estructura mateixa del món del qual formem part intrínseca. Els minerals són a tot arreu, són la base sobre la qual descansa tota la ‘química’ de la vida, l’estructura del món físic». «De l’equilibri dels seus intercanvis -continua- depèn l’harmonia de la Vida. Són, al seu torn, la base sòlida i nutritiva de tota organització viva a la Terra. Són la memòria i el testimoni silenciós de l’evolució de tota la vida, sigui quina sigui. Els minerals són en tot i per tot arreu. I va molt més enllà de la nostra terra: tot el Cosmos, cada planeta, estrella, pols astral... no és altra cosa que Mineral».

Quan li preguntem de quantes varietats de pedres precioses i minerals es compon el seu catàleg, la propietària de Mineral Sweet ens aclareix que els minerals s’enumeren molt sovint segons les famílies de pertinença, que varia segons els elements que els componen. «Però podem simplificar la nostra resposta dient que oferim un ventall molt ampli de minerals que pertanyen a les famílies més conegudes. Silicats, fosfats, feldespats, sulfats (guix), carbonats, són molt poc coneguts entre els amants dels minerals. Oferim diversos centenars de referències de diferents productes, tots distribuïts entre aquestes moltes famílies mineralògiques», assenyala.

Darrere de Mineral Sweet hi ha una xarxa de persones amb les quals Sandra Malgras treballa íntimament des de fa uns quants anys, en països com l’Índia, Madagascar, la Xina, Mèxic, Lituània, el Marroc, Polònia, i també a França i a Espanya. «Personalment, abans que buscar beneficis econòmics, visc una aventura humana. I això es deixa sentir a través dels nostres productes, perquè cada gamma d’articles testimonia una història, anècdotes, un munt d’històries que ofereixen una ànima particular als nostres minerals; crec que aquí rau la seva particularitat. Són vectors de la història de diverses famílies de les quals soc amiga, i m’encanten els meus minerals, de la mateixa manera que estimo a través d’ells la meva antiga amiga Suzanne de Madagascar, Victor de Perú, Pradyuman i la seva dona Kirti a l’Índia, Nerijus a Lituània o fins i tot el meu amic Rafael aquí a prop, que em permet tenir accés a tresors mineralògics de tanta bellesa. Els nostres productes expressen aquest vincle meu amb tota aquesta gent; per això són particulars, per això són únics», conclou.

Litoteràpia, la connexió amb la natura i l’ús de les seves propietats innates

Litoteràpia és un terme molt del segle XXI, una paraula que només té deu anys, i és l’associació dels termes grecs lithos, que significa pedra, i therapeia que significa cura). «L’hem inventat perquè vivim en una època on ens agrada classificar, ordenar, posar nom o posar en paraules determinades pràctiques que existeixen des de l’aparició de les primeres civilitzacions», obsera Sandra Malgras, alhora que comenta que, amb la litoteràpia, «revisem la connexió amb la natura i l’ús de les seves propietats innates per treure’n un cert benefici en l’àmbit físic, però també subtil, psíquic, i, sobretot, per adonar-nos que formem part de l’element ‘natura’. Igual, que la planta que està feta de minerals, el nostre cos està compost per l’element mineral, i d’aquest fet, en el nostre temps tan densificat i, si em permeteu, tan materialista, l’element mineral s’invita com a detonant d’una consciència col·lectiva per oferir a l’ésser humà l’oportunitat de recordar la seva pertinença, un ésser que fa part de la natura, ni més ni menys». Sandra Malgras exposa que, aquesta ressonància amb els minerals, és imprescindible, perquè «reaviva la memòria del que és viu».