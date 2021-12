Prestige Idiomas Internacional de Roses és, des de 2015, un centre acreditat per l’Institut Cervantes. Aquesta és l’única acreditació de centres d’ensenyament d’espanyol d’àmbit internacional.

El seu compromís i professionalitat en l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera els ha portat a ser centre examinador de les proves CCSE i dels exàmens de Diploma oficial de Español (DELE) amb èmfasi en el nivell A2, imprescindible per obtenir la nacionalitat espanyola. També imparteix l’examen SIELE (Servei Internacional d’Espanyol com a Llengua Extranjera), que és l’examen més complet que certifica el domini de l’espanyol.

Des de 1994

Prestige Idiomas està avalat per una trajectòria de més de 25 anys. Es va fundar el 1994 com una escola clàssica d’idiomes on se segueix proposant per als nens, joves i adults classes d’anglès, francès, alemany a banda l’espanyol per a estrangers. Aquests poden ser cursos intensius de 20 hores, extensius 2 cops a la setmana, així com classes particulars.

Durant tot l’any, se segueix també fent preparació al centre per als exàmens oficials de Cambridge, de l’Alliance Française, del Goethe Institut i de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Excel·lència acadèmica

L’equip de Prestige Idiomas està format per un grup de professors, que combina excel·lència acadèmica, professionalitat, àmplia experiència juntament amb un esperit permanent d’innovació en la forma d’enfocar les classes, utilitzant les eines que proporcionen les noves tecnologies.

A Prestige Idiomas Internacional, tot el que fa l’equip del professorat té per objectiu proporcionar a l’alumne tot allò que necessita per arribar a dominar la llengua, transmetent igualment la seva cultura i costums i combinant-ho amb altres activitats que permetin fer de l’aprenentatge una tasca agradable i divertida.

Prestige Idiomas Internacional de Roses

TELÈFON: 972.152.168

WEB: www.prestigeidiomas.com