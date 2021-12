Les festes de Nadal ja són aquí i això és sinònim de dies intensos, de reunions amb família i amics, i de menjars copiosos.

Són dies que ens agrada acollir gent a casa i que la nostra taula llueixi més que mai, per això a Supermercats Montserrat han triat tot allò que és necessari perquè el parament de la teva taula deixi impressionat als teus convidats. El seu equip ha triat la millor selecció d'estovalles, plats, copes i safates així com espelmes i detalls per crear un ambient d'allò més nadalenc.

Però més important que el parament i la decoració és que els plats que preparem surtin a la perfecció, i en això Supermercats Montserrat en tenen una gran experiència.

El dia de Nadal, el 25 de desembre, la tradició ens diu que el menjar típic és l'escudella o sopa de galets acompanyada de la carn d'olla, tot i que al llarg dels anys hem anat refinant els entrants afegint patés i foies, taules amb selecció de formatges i fumats o fins i tot caviar pels paladars més selectes.

Com diu la cançó nadalenca "Ara ve nadal, matarem al gall..." de segon plat s'acostuma a oferir el rostit tradicional, normalment un pollastre farcit acompanyat de prunes i pinyons. Però això no serà tot, aquells a qui encara us quedi espai podreu gaudir de neules i els torrons tradicionals de tota la vida. El torró de Xixona o el d'Alacant, i pels més atrevits, podreu tastar les novetats del últims anys elaborades per torrons Vicens, això sí, sempre acompanyats d'una copa de cava ben freda.

Canelons per Sant Esteve

Si parlem de Sant Esteve i preguntem quin plat ens esperarà a la taula, tenim clar que la majoria de respostes serien "Canelons!". I és que a temps enrere no es malbaratava el menjar i les famílies aprofitaven les restes del rostit del dia anterior per fer els canelons. Per postres es tornaven a repetir els torrons i el cava.

