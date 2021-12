Carrer Peralada, 35. Aquesta és l’adreça d’una botiga que acumula més d’un segle i mig d’existència a Figueres. Des de 1951 és en mans de la família Alegrí, però les referències documentals trobades fins ara es remunten al 1868. Des de sempre, l’establiment s’ha dedicat a vendre articles vinculats amb el parament de la llar. En el reculat segle XIX, en els baixos de la cantonada del carrer Peralada amb el carrer Pilar hi havia hagut Can Noranta-Cinc, una botiga que era coneguda per vendre productes amb preus que s’acostaven a aquesta xifra de cèntims de pesseta.

El 1951, el matrimoni format per Francisco Alegrí Fontdecaba, fill de Vilatenim, i Carme Palomer Casadevall, d’Avinyonet de Puigventós, van acordar el traspàs del local que aleshores regentava Anna Imbert de Ricart. Durant anys, a l’empostissat de fusta hi va figura el rètol Casa Alegrí explicant la continuïtat successòria del negoci anterior. Francisco i Carme van tenir dues filles, Rosa i Maria. La primera, malauradament desapareguda, es va casar amb Jaume Isern Custey. Van ser els pares de Carme Isern Alegrí, actual propietària del negoci juntament amb el seu marit, Manel Rodríguez Plana. Les germanes Alegrí van estar molts anys al capdavant de la botiga. «La meva tia Maria, amb 98 anys, encara està pendent de com van les coses. Quan la Cambra de Comerç ens va donar el premi pels 150 anys, ella ens va sorprendre a tots quan va recordar la vinguda dels clients francesos als anys seixanta, durant el boom turístic: ‘les madames venien a comprar a la botiga mentre els monsieurs eren a la plaça de toros’. Ens va fer riure a tots». En aquella etapa, el seu pare, Jaume Isern, també va jugar un paper important en la consolidació del negoci, visitant i servint productes de cuina i de menjador als incipients establiments d’hostaleria que s’anaven obrint. «A ca l’Alegrí sempre hem treballat amb productes de qualitat. Ens hem fixat molt en els proveïdors i el material que veníem. La mare i la tieta van ser pioneres en la introducció de materials que tot just acabaven d’aparèixer. Per això ara tenim una part de la botiga dedicada a la firma Textura, perquè és sinònim de qualitat», afegeix. La botiga inicial era molt petita i una part important de l’estoc estava exposat a peu de carrer. Cada dia calia dedicar força temps a muntar i desmuntar la parada. A poc a poc, el negoci familiar va anar creixent i la família Isern Alegrí va invertir per ampliar-lo fins a ajuntar les tres construccions de la mateixa cantonada. L’any 1993 van obrir una botiga moderna i més gran i el 2001 es va tirar endavant una nova reforma després d’haver adquirit el local de l’esparter Barneda. Carme Isern: «Embolicava caixes i jugava a comprar i vendre darrere el taulell» Alegrí també ha estat pionera en la presència comercial a les xarxes i la venda en línia. «Hi vam creure des del primer moment Vam crear un parell de webs (aromatums.com i alegri.cat) amb molta il·lusió. Però l’evolució de la venda digital ha perjudicat greument el petit comerç. No podem lluitar contra la guerra de preus dels grans distribuïdors, som intermediaris i no tenim producte propi», explica Manel Rodríguez, economista i expert en eines digitals. També van tenir botiga a Girona, però l’evolució del preu del lloguer i la crisi del 2008 van precipitar el seu tancament. Alegrí ha estat sempre al costat de les iniciatives comercials de la ciutat. «Vam formar part de l’Associació del carrer Peralada, impulsada per Albert Tomàs –a qui vam adquirir el local del carrer Peralada, 15–, la primera que hi va haver a Figueres. Després, amb el rovell de l’Ou i, ara, amb Comerç Figueres. Estem implicats i participem de totes les seves iniciatives perquè si Figueres va bé, nosaltres anem bé», diuen Carme i Manel.