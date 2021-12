L’ús abusiu del mòbil per part d’alguns adolescents provoca problemes d’addicció, segons els experts. Per revertir aquesta problemàtica, s’han creat aplicacions de control parental, com és AdicTIC, una eina digital ideada per dos joves emprenedors, Yvonne Bomm, de Figueres, i Roc Ribera, de Tossa de Mar.

La psicologia i la informàtica creen un tàndem per combatre l’addicció al mòbil en els adolescents. Els dos emprenedors es complementen en les seves professions, ja que Yvonne Bommes és psicòloga especialitzada en addiccions i Roc Ribera és enginyer informàtic. El projecte es va presentar al Programa Explorer 2020 en la seva primera edició, que està impulsat per la Universitat de Girona juntament amb Banco Santander. AdicTIC va quedar en segona posició dels premis generals d’Explorer i va ser guardonat amb el primer premi de Women Explorer. Yvonne Bommes i Roc Ribera expliquen que AdicTIC és una aplicació de mòbil que té com a objectiu prevenir, detectar precoçment i tractar l’addicció al telèfon mòbil en adolescents. «Una eina que inclou funcions de control parental juntament amb un servei d’assessorament psicològic, que s’obrirà al públic el pròxim any», hi afegeixen. L’imminent llançament de l’App –afirmen– els impulsa a buscar nous col·laboradors i inversors que vulguin formar part del projecte. L’equip d’AdicTIC ha realitzat una prova pilot amb diversos voluntaris que van estar provant l’App durant un mes. Arran d’aquesta prova han pogut extreure diverses conclusions: «La necessitat urgent d’una eina com AdicTIC, perquè la mitjana d’hores al dia que els usuaris adolescents van estar amb el mòbil va ser de sis hores» explica Yvonne Bommes, i afegeix: «També ens hem adonat de la importància del diàleg i acords entre l’adolescent i la família per fomentar l’ús responsable i saludable dels recursos digitals». L’App compta amb funcions de control parental, com programació de límits de temps diari d’ús del dispositiu, i d’assessorament psicològic, com informes mensuals o sessions de teràpia psicològica. El control parental no té cap efecte en els adolescents si no s’acompanya d’una comunicació fluida i continuada.