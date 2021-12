McWin Food Ecosystem, el fondo creado por Henry McGovern y Steven K. Winegar, fundador de AmRest y cofundador de Grupo Zena, respectivamente, se incorpora al accionariado de la compañía estadounidense líder del mercado en procesos de fermentación, ingeniería, fabricación y creación de proteínas reales, no procedentes de animales, para la industria de la alimentación The Every Company, convirtiéndose en uno de los principales accionistas de una de las más importantes FoodTech del mundo.

McWin, que tiene a Nortia Capital como inversor de referencia y que cuenta con varios inversores, incluyendo algunos españoles, ha liderado una ronda de financiación Serie C junto a Rage Capital -que ya formaba parte del accionariado de la empresa- en la que se han levantado 175 millones de dólares.

Además, han concurrido en la ronda firmas de primera línea como Temasek, Wheatsheaf Group, TO Ventures y Prosus Ventures, entre otros. La ronda ha sido ampliamente sobresuscrita en un entorno en el que la demanda de proteínas alternativas ha crecido enormemente y en el que la industria de ingredientes necesita ponerse al día y donde The Every Company se posiciona como el candidato de referencia para llenar ese espacio.

Con esta operación, McWin da un paso adelante en su compromiso para avanzar en la sostenibilidad, la transformación del sistema alimentario global y la transición del mismo hacia un sector de proteína no animal. Con esta operación, la financiación de The Every Company alcanza los 233 millones de dólares.

La empresa prevé utilizar estos fondos para escalar la producción, acelerar lanzamientos comerciales, inicialmente, en EEUU, crear una sólida cartera de productos proteicos no procedentes de animales y desarrollar una amplia gama de nuevos usos y aplicaciones alimentarias.

The Every Company ha llevado a cabo una disrupción en la industria de la tecnología alimentaria al crear una plataforma productora de proteínas reales sin usar un solo animal para ello. El pasado año, la empresa lanzó la primera pepsina sin utilización de animales junto a Ingredion.

Más recientemente, ha lanzado la primera proteína de huevo no procedente de animales utilizando, exclusivamente, técnicas de fermentación. The Every Company espera continuar expandiendo su base de producción, utilizando su proteoma de huevo, para la creación de nuevas proteínas hiperfuncionales

“La industria de la restauración es una de las pioneras en la implantación de nuevas tecnologías en alimentación y en el acercamiento de estas al consumidor. Debido a nuestra amplia y profunda experiencia en restaurantes, hemos sido muy bien aceptados como inversores en compañías fabricantes de proteínas alternativas. Nuestra contribución a esta favorable acogida será la aportación de valor añadido derivado de nuestro conocimiento del sector”, explica Henry McGovern.

“Los huevos no sólo están presentes en multitud de productos, sino que también son increíblemente difíciles de reemplazar; por lo que creemos firmemente en el tremendo potencial de la tecnología revolucionaria de The Every Company”, concluye.

“Nunca ha habido un mejor momento para ser una plataforma B2B de ingredientes”, indica Arturo Elizondo, CEO y fundador de The Every Company. “A medida que las mayores compañías de alimentación del mundo trabajan para adaptar su oferta de productos al siglo 21 creando marcas y líneas de productos más limpias, ecológicas y sostenibles, las opciones disponibles son pocas y muy alejadas entre ellas. Nosotros estamos perfectamente posicionados para que las grandes y pequeñas compañías realicen la transición a un futuro alimentario sin utilización de animales. Ahora, nuestro objetivo es escalar la plataforma para cumplir nuestra promesa de consolidar nuestra ventaja de haber sido pioneros y, sin lugar a dudas, esta inyección de capital nos permitirá hacerlo”, apunta Elizondo.