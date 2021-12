Bazar El Regalo ha triat la ciutat de Figueres per iniciar la seva expansió a les comarques gironines. La firma, amb 46 anys d’història, és un referent a Catalunya en la venda d’electrodomèstics, tecnologia, imatge i so, televisió, parament de la llar... i ara ha estrenat una gran superfície a l’avinguda Salvador Dalí i Domènech, número, 14 (on abans hi havia la botiga Miró), en un espai totalment renovat i unes instal·lacions modernes i funcionals.

Àngel Pujol, director de Vendes i Expansió de la Cadena Bazar El Regalo, explica que la intenció de l’ensenya és arribar a tot Catalunya i que, pel que fa a la demarcació de Girona, s’ha decidit iniciar el recorregut a Figueres. «Volem que Bazar El Regalo tingui presència en les ciutats més importants en nombre d’habitants. El pas següent ens porta a Girona capital, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Blanes, entre altres localitats», ha avançat Àngel Pujol. Bazar El Regalo es caracteritza per tenir molt de producte a les seves botigues, tant de tecnologia com de parament de la llar. Com la de Figueres, que compta amb més de 100.000 referències i una àmplia llista de marques mundials. «Tenim molt clar que la botiga de proximitat segueix en ple creixement. Per això, nosaltres donem aquell servei personalitzat que el client no trobarà mai online. Sens dubte, el nostre fort és la professionalitat dels nostres empleats», comenta Àngel Pujol, i també hi afegeix que, si una persona sol·licita un producte que en aquell moment no disposa d’existències a la botiga, el personal de Bazar El Regalo el tindrà en un termini d’entre 24 i 48 hores. A més, l’empresa fa entregues a domicili en qualsevol punt de Catalunya. Una de les premisses de l’empresa és: «No es tracta només de tenir el millor producte amb el millor preu, sinó de ser un referent en la venda de tots els productes més innovadors i de darrer llançament». Qualitat, diversitat i preu són els tres eixos que sustenten Bazar El Regalo, juntament amb un equip en contínua formació i creixement professional i personal. Des de l’1 de setembre del 2020 fins al 30 de novembre del 2021, Bazar El Regalo ha inaugurat catorze botigues a tot Catalunya, sent la de Figueres primera de les comarques gironines. El full de ruta en el marc d’aquesta expansió passa, entre altres ciutats, per Terrassa, Manresa, Granollers, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Hospitalet de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.