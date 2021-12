Amb anys d’experiència, l’especialitat principal de Disrètol és la impressió digital en gran format, la retolació de vehicles i embarcacions, fabricació i muntatge de tota mena de rètols, lletres corpòries, senyalització, disseny gràfic i imatge corporativa, retolació d’empreses, rètols lluminosos i fabricació d’estands entre d’altres.

Disrètol, que dona servei a nombroses empreses de la comarca, amb Jordi Pérez al capdavant, incorpora novetats per als clients.

A l’Àrea del taller, l’empresa Disrètol dóna forma als teus projectes. Fabrica tota mena de rètols amb infinitats de materials. Metacrilat, alumini, PVC i fusta són les superfícies rígides més utilitzades, combinades amb impressions digitals sobre vinil o lona. A més, la maquinària d’última generació com plòter d’impressió Roland, soldadores de ferro i alumini, o la fresadora els permeten donar forma a allò que imagines. Disrètol també és especialista en il·luminació led. És un element molt important avui en dia, ja que un rètol amb una bona il·luminació és un gran suport publicitari.

Finalment, els portacartells de led A4, A3, A2 i A1 il·luminats a dues cares (4500 Lux) són ideals per a aparadors i interiors d’oficines immobiliàries, agències de viatge, òptiques, etc. Disposen de cables tensors laterals, i això permet regular l’alçada del portacartell led. La instal·lació pot ser tant amb cable tensat, com suspès. El color habitual del portacartell és gris, encara que es poden fabricar d’altres colors sota demanda mínima. Els expositors led són una forma més actual i moderna d’exposar la publicitat i/o els productes, i fer arribar la informació als clients amb elegància i un alt impacte visual.

Amb totes aquestes novetats, és evident que l’empresa rosinca esdevé un referent en el sector del rètol a la comarca, expliquen des de Disrètol.

L’empresa assessora en tot el procés de creació i disseny. L’equip creatiu de Disrètol et pot ajudar a definir la imatge corporativa de la teva empresa i a trobar la solució gràfica adient per captar l’atenció dels clients.

DISRÈTOL

TELÈFON: 972 459 558

WEB: www.disretol.net