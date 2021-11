Estètic Roses és un centre d’estètica i benestar que ha obert les seves portes recentment al municipi. Al capdavant hi trobem Lídia Niubó i Cristina Carbonell, especialistes en tota mena de serveis que engloben la cura del cos de manera integral.

Estètic Roses ofereix un gran ventall de tractaments d’estètica avançada amb aparatologia facial i corporal i serveis d’estètica que engloben, des dels tractaments essencials com són depilacions, cura de mans i peus, higiene facial, massatges i tractaments per ressaltar la mirada, fins a tractaments amb alta cosmètica antiedat global, rituals de benestar, massatges relaxants, circulatoris i quiromassatge per tractar contractures i altres mal estar en l’àmbit muscular.

Els clients poden gaudir de tractaments de cavitació i radiofreqüència per millorar la silueta, pressoteràpia per aquelles persones amb mala circulació i cames cansades, microdermoabrassió, fotorejoveniment i làser blau per millorar l’aspecte de la pell. També ofereixen eliminar el pèl no desitjat gràcies a la més innovadora tecnologia del làser de díode.

Estètic Roses compta amb una plantilla d’especialistes amb una llarga carrera professional que us ofereixen serveis de fisioteràpia, osteopatia, acupuntura, etc.

No volem deixar de destacar la gran experiència que Estètic Roses ofereix en els serveis de micropigmentació de la mà d’Ana Quintana, un referent en aquesta especialitat dins el municipi.

Estètic Roses ofereix un tracte molt proper, personalitzat i amb un objectiu molt clar: que els clients surtin amb un gran somriure. «Ens agrada cuidar-te, mimar la teva pell i sobretot que et sentis a gust en tot moment» afegeix l’equip d’Estètic Roses.

Estètic Roses

TELÈFON: 699 516 175

FACEBOOK: Estètic-Roses

INSTAGRAM: @esteticroses_top