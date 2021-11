La febre del Crossfit com a disciplina esportiva es troba cada vegada més present en el nostre dia a dia. En aquest sentit, el Crossfit Siron és una nova aposta a la ciutat de Figueres, tractant-se del primer box oficial del municipi, de la mà de Carlos Romero i Oriol Estela. Inaugurat el passat 16 d’octubre, el centre esportiu és un ambiciós projecte que busca adaptar-se perfectament a les necessitats de cada esportista segons el seu nivell per aconseguir els objectius òptims.

El Crossfit és un mètode d’entrenament basat en exercicis constantment variats, amb moviments funcionals executats a alta intensitat. Una de les disciplines estrella per estar en forma i que, des de fa uns anys, està entrant amb molta força en el panorama esportiu i del fitness del territori. És per aquest motiu que el Crossfit Siron s’ha convertit en una de les oportunitats més polivalents per a la pràctica esportiva a la ciutat de Figueres, en les seves àmplies instal·lacions de més de tres-cents metres quadrats situades al carrer Rabós d’Empordà, amb aparcament propi i a pocs minuts del centre de la ciutat.

Des del Crossfit Siron es troben impulsant la seva preparació per a esportistes d’elit, amb un equip de professionals amb experiència contrastada, que busquen el nivell més bo en els entrenaments per als professionals de l’esport. Tanmateix, la versatilitat del centre i la que ja té el mateix Crossfit, representen una obertura per al públic general que es tradueix en opcions i oportunitats per a tots els nivells. Des de la persona que busca posar-se en forma, fins al manteniment, o les diferents etapes del desenvolupament muscular.

En aquest sentit, el centre es troba oferint classes de prova gratuïtes per a descobrir el món del crossfit al públic general, a més de diferents tarifes en funció de la tipologia d’entrenaments o nivell d’exigència requerits. Des del més novell fins al més experimentat. A més, el fet de no haver d’abonar matricula representa una oportunitat en els primers mesos de vida d’un centre integral de crossfit que, sens dubte, ha arribat a la ciutat de Figueres amb la intenció de convertir-se en tota una referència d’aquesta disciplina al municipi i a l’Alt Empordà. El centre està obert de dilluns a divendres entre les 7 i les 22 hores, i dissabtes de 9 a 13 hores.

Crossfit Siron

TELÈFON: 634 401 975

WEB: www.crossfitsiron.com