El nom de Vilamalla es troba intrínsecament vinculat a l’activitat industrial de la comarca, ja que acull dos dels polígons de referència de l’Alt Empordà. Motors d’activitat i font de treball i riquesa, tant el Pont del Príncep com Empordà Internacional, aixopluguen centenars d’empreses, indústries i magatzems que agraeixen les bones comunicacions, tant per via terrestre, i la proximitat amb les marítimes i aèries, i tots els serveis de què disposen.

Ambdós polígons han estat guardonats aquest any amb el distintiu de qualitat atorgat per la Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials convertint-se en els primers polígons gironins i els segons de Catalunya a rebre’l.

Aquest reconeixement, explica l’alcalde de Vilamalla, Carlos Álvarez, és producte d’un treball intens els darrers tres anys. «Ha estat un repte i no ha estat fàcil perquè sempre hi ha coses per millorar i corregir», diu l’alcalde qui no oblida, però, que ara cal mantenir aquest nivell aconseguit que ha permès atraure i donar serveis a una àmplia diversitat d’empreses.

El primer polígon és el Pont del Príncep que ocupa 69,53 ha. Actiu des del 1977, el creua la N-II i acull més de 130 empreses, tot disposant de 32 parcel·les lliures. Compta amb depuradora d’aigües, gasolineres, carregadors per a vehicles elèctrics, serveis de restauració, sistema de videovigilància, connexió de fibra òptica i cobertura telefònica total. Per altra part, a la zona est, s’alça l’Empordà Internacional que va començar a funcionar el 1976. Ocupa 184,47 ha i té més de 150 parcel·les disponibles, prop d’un 40% del total. Aquest compta també amb tots els serveis, com l’anterior polígon, a banda de plataforma ferroviària per mercaderies.

Ambdós polígons s’han preparat a consciència els darrers anys per «encaminar-los» a afrontar els nous reptes de futur i ser més sostenibles: crisis energètica, mobilitat, reducció d’emissions de CO2. «Estem fent projectes amb fons europeus per millorar aquests punts», reconeix l’alcalde. Un dels que més tenen en compte és la neteja –han triplicat el servei– i la contaminació lumínica que ja va dur-los a canviar tot l’enllumenat seguint les directrius europees.